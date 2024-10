Hołownia o Macierewiczu i programie Karkonosze: ‘Wyjątkowy szkodnik’”

„Mam nadzieję, że pan Macierewicz wreszcie za coś poniesie odpowiedzialność. Jeśli nie będą to te historie związane z Komisją Smoleńską, to to, a najlepiej żeby i za jedno, i za drugie, bo to jest wyjątkowy szkodnik” – dodał, nie zostawiając złudzeń co do swojego stanowiska.