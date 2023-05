Hołownia o 800 plus. Ma inną propozycję

Jarosław Kaczyński podczas konwencji programowej w niedzielę, 14 maja, zapowiedział, że od 1 stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zostanie podniesione o 300 złotych. Krok dalej poszedł Donald Tusk, który zaproponował, by takie rozwiązanie wprowadzić już na Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca. Lider PO zapowiedział również, że projekt nowelizacji w tej sprawie jego partia złoży 17 maja. Byłemu premierowi zdążył już odpowiedzieć Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że w obecnej sytuacji podniesienie świadczenie nie jest dobrym pomysłem ze względu na wysoką inflację.

Hołownia o waloryzacji 500 plus

Do sprawy postanowił się odnieść także Szymon Hołownia. Jak stwierdził, jego partia nie popiera żadnego z pomysłów i uważa, że w sprawie wypłaty świadczenia powinno się wprowadzić kryterium dochodowe. Jak przyznał, swój pomysł ma również PSL, które chce by 500 plus przyznawać tylko tym, którzy pracują. - Nie ma dzisiaj w Polsce miejsca na rozdawanie wszystkiego wszystkim. Dzisiaj mądre polskie państwo powinno pomagać tym, którzy rzeczywiście potrzebują, bo pomaga z naszych wspólnych pieniędzy, i ta pomoc powinna być mądra, celowana, nieskierowana do wszystkich po równo - powiedział Szymon Hołownia.

