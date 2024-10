Wybory prezydenckie 2025

- Nie wydaje mi się, aby Donald Tusk kandydował w wyborach prezydenckich - powiedział w środę w rozmowie z dziennikarzami marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dopytywany, czy on zamierza kandydować, odparł, że "decyzja już niebawem". Zaznaczył jednak stanowczo, że będzie ona zależała "od tego, jak będzie wyglądała sytuacja polityczna, wewnętrzna, zewnętrzna w koalicji rządu". - Ale też i moja za jakiś miesiąc (...) Ja na pewno nie będę zwlekał i też nie będę tworzył jakiejś kokieterii - dodał.

Następnie skierował do dziennikarzy prośbę. - Wszyscy wiecie, że ja bardzo poważnie traktuję myśl o kandydowaniu, ale to są bardzo poważne decyzje. Dla rodziny to są bardzo ważne zobowiązania, które trzeba podjąć. Dajcie mi to przegadać jeszcze do końca z żoną - poprosił Hołownia.

Jak szczerze przyznał, "dzisiaj stawka układa się tak, jak się układa". - Na ten moment nie wchodzę do drugiej tury, jeśli kandydowałbym, ale wybory są za siedem miesięcy. To jest w dzisiejszej sytuacji politycznej wieczność - ocenił.

Surowa ocena orędzia Dudy

Następnie na platformie X Hołownia odniósł się do środowego wystąpienia w Sejmie Andrzeja Dudy. Nie była to zanadto pozytywna opinia. - Andrzej Duda nic nie zrozumiał z wyborów 15 X. Rok temu Polki i Polacy wybrali zmianę, a nie kontynuację. Współpracę, nie wojnę domową. Szkoda, że orędzie w rocznicę tych historycznych wyborów pomylił z wiecem, na którym walczy o schedę po prezesie Kaczyńskim - napisał.

- Marzy mi się Polska, w której prezydent próbuje nasz kraj skleić, a nie jeździ prętem po kratach, chcąc wywołać znany efekt: „Słychać wycie? Znakomicie” - dodał na koniec.

