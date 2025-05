Szymon Hołownia łowi wyborców taksówką! Ale numer [ZOBACZ]

„TaxiHołownia” krąży po Śląsku, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Za kierownicą zasiadł Szymon Hołownia, a na fotelu obok pasażerowie, którzy już wcześniej zgłosili się do udziału w tej niekonwencjonalnej akcji. Na tylnej kanapie znalazło się miejsce dla operatora kamery, który filmuje spotkania, więc potem zobaczyć je można w mediach społecznościowych Hołowni. - System zdrowotny w Polsce jest straszny – mówi mama chłopca chorego na achondroplazję, bardzo rzadką chorobę. - Skoro wydajemy na ochronę zdrowia ponad 30 miliardów więcej w roku, to te pieniądze gdzieś się powinny znaleźć – odpowiada kobiecie lider Polski 2050. Zdaniem sztabowców Szymona Hołowni sygnalizowane w taksówce problemy i oczekiwania mają stanowić wręcz fundament jego ewentualnej prezydentury. - Wśród pasażerów, z którymi rozmawiać będzie Hołownia, znajdują się osoby poruszające tematy związane z wyzwaniami osób z niepełnosprawnościami, refundacją leku na achondroplazję, a także trudnościami związanymi z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej czy maturzysta, którego Szymon Hołownia zawiózł na maturę. Wszystkie te rozmowy, pełne emocji i doświadczeń, stanowią cenny materiał do dalszych działań kandydata na prezydenta - czytamy w komunikacie sztabu Szymona Hołowni.

