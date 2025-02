Hołownia decyduje o karach dla posłów. Dwóch zapłaci

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał przez telefon z Wołodymyrem Zełenskim. "Kilka minut temu zadzwonił do mnie"

Wiemy, co dolegało prezesowi Kaczyńskiemu: "Od dawna bierze na to leki"

Poseł Siarka straci 1/2 uposażenia na 3 miesiące

Prezydium Sejmu zdecydowało w piątek, że poseł PiS Edward Siarka straci jedną drugą uposażenia na 3 miesiące oraz zostanie złożone zawiadomienie do Prokuratury w jego sprawie - poinformowała PAP wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.

Wielichowska powiedziała PAP, że "nie ma zgody na radykalizację języka w parlamencie i mowę nienawiści". Poinformowała, że na piątkowym posiedzeniu Prezydium Sejmu zdecydowano, że Siarka straci jedną drugą uposażenia na 3 miesiące oraz zostanie złożone zawiadomienie do Prokuratury.

W czwartek europoseł Krzysztof Brejza (PO) skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez posła PiS.

Incydent alkoholowy w sejmie z udziałem posła Ryszarda Wilka

Wilk został w czwartek wieczorem wyproszony z sali obrad przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię. "Zdaje się, że nie jest pan w stanie uczestniczyć w obradach" - powiedział marszałek. Wcześniej, podczas przemówienia premiera Wilk pokrzykiwał, za co upomniała go wicemarszałek Dorota Niedziela. Z sali zabrał go inny poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek.

Wilk w piątek przeprosił za swoje zachowanie, tłumacząc się chorobą alkoholową. Zapowiedział terapię i oddanie się do dyspozycji klubu.

Wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska mówiła w piątek PAP, że po zapoznaniu się z oświadczeniem i przeprosinami posła Wilka, decyzją Prezydium straci on jedną dietę poselską.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło 176 gmin, w 30 dotyczy to części gminy lub miasta. Spośród dużych miast prohibicję na terenie całego miasta zdecydowały się wprowadzić m.in. Kraków, Bydgoszcz i Biała Podlaska.

Już po prezydium Sejmu. Poseł Siarka - maksymalna kara 20 tysięcy złotych i wniosek do prokuratury. Poseł Wilk - wobec deklaracji walki z chorobą alkoholową kara minimalna, czyli 4 tysiące złotych.— Szymon Hołownia (@szymon_holownia) February 21, 2025

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie