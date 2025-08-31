Hit internetu! Szydło rozbawia do łez reakcją na zdjęcie Tuska z von der Leyen

Donald Tusk i Ursula von der Leyen złapali się za ręce podczas spotkania w Polsce

Zdjęcie zostało opublikowane przez szefową KE i wywołało lawinę reakcji

Beata Szydło skomentowała fotografię słowami: „Co nam jeszcze wytańczą?”

Internauci zaczęli tworzyć memy i żarty, zdjęcie stało się viralem

Szydło i Tusk od lat pozostają w konflikcie — ich relacja jest chłodna i napięta

Tusk i von der Leyen w bliskim geście

Fotografia przedstawiająca Donalda Tuska i Ursulę von der Leyen trzymających się za ręce pojawiła się najpierw na profilu szefowej Komisji Europejskiej. Zdjęcie szybko obiegło internet, bo wygląda tak, jakby oboje tańczyli na środku placu.

Szydło dorzuca żart

Była premier Beata Szydło nie przeszła obok tego obojętnie. Opublikowała ujęcie na swoim profilu X, dodając krótki komentarz: „Co nam jeszcze wytańczą?”

Jej wpis natychmiast został podchwycony przez internautów, którzy zaczęli prześcigać się w zabawnych komentarzach i memach.

Zdjęcie hitem sieci

Tusk i von der Leyen złapani za ręce. Wszystko zostało uwiecznione

Dla jednych to symbol politycznej bliskości Tuska i von der Leyen, dla innych po prostu kadr, który wygląda jak scena z tańca. Fotografia stała się internetowym hitem, a żart Szydło dolał oliwy do ognia.

Tusk i Szydło: historia trudnej relacji

To nie pierwszy raz, gdy Beata Szydło wbija szpilę Donaldowi Tuskowi. Gdy ten był szefem Rady Europejskiej, Szydło wielokrotnie krytykowała go za „bierność wobec ataków na Polskę” czy „grę w drużynie interesów z Rosją”. Ich relacja od lat jest napięta. Od unijnych szczytów, gdzie unikali kontaktu wzrokowego, po medialne starcia, w których oboje nie szczędzą sobie gorzkich słów.

Zdjęcie, które rozpaliło sieć

Gest von der Leyen wobec Tuska zinterpretowano jako symbol politycznej sympatii i europejskiego poparcia dla Polski. Tymczasem dla przeciwników Tuska to gotowy pretekst do kpin i internetowych docinków. Niezależnie od interpretacji, obrazek „przyłapanych” Tuska i von der Leyen stał się jednym z najczęściej komentowanych politycznych kadrów dnia.

Co nam jeszcze wytańczą? pic.twitter.com/JpF4Xs47v0— Beata Szydło (@BeataSzydlo) August 31, 2025

