Hiobowe wieści dla Suwerennej Polski. Ekspert nie ma złudzeń

Janusz Kowalski o swojej rezygnacji z członkostwa w Suwerennej Polsce poinformował w środę, 19 czerwca. Polityk umieścił na platformie X wpis, gdzie w krótkich słowach pożegnał się ze swoją partią. - Dziś przestaję być członkiem Suwerenna Polska. Złożyłem rezygnację. O Koleżankach i Kolegach z Suwerennej Polski zawsze wypowiadać się będę w samych superlatywach. Teraz skupiam się na merytorycznej pracy w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości i Parlamentarnym Zespole Proste Podatki - napisał polityk. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy mówiących o tym, że decyzja Kowalskiego ma związek ze śledztwem ws. Funduszu Sprawiedliwości, a polityk będzie szukał "schronienia" w szeregach największego opozycyjnego ugrupowania. Podobnego zdania jest profesor Antoni Dudek.

- PiS sobie wybierze tych polityków, którzy z tych czy innych względów będą odpowiadać. Reszta zostanie na lodzie. Najpewniej to będą ci, na których są najcięższe papiery w prokuraturze. To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. Zbigniew Ziobro jest poza polityką i jest to jedyna osoba, która potrafiła to środowisko utrzymać razem - stwierdził.

Suwerenną Polską, z uwagi na ciężką chorobę Zbigniewa Ziobry, kieruje teraz Patryk Jaki. 9 czerwca został wybrany na europosła.

Dziś przestaję być członkiem @Suwerenna_POL. Złożyłem rezygnację. O Koleżankach i Kolegach z Suwerennej Polski zawsze wypowiedać się będę w samych superlatywach. Teraz skupiam się na merytorycznej pracy w Klubie Parlamentarnym @pisorgpl i Parlamentarnym Zespole @PodatkiProste.— Janusz Kowalski 🇵🇱 (@JKowalski_posel) June 19, 2024

Wieczorny Express - Marta Golbik, Janusz Kowalski, Maciej Gdula Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.