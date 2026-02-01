Zwycięstwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

W sobotę, po powtórzonej drugiej turze wyborów, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pełniąca funkcję ministra funduszy i polityki regionalnej, została wybrana na przewodniczącą Polski 2050. W głosowaniu poparło ją 350 z 659 członków partii. Jej konkurentka, szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska, zdobyła 309 głosów.

Paulina Hennig-Kloska w niedzielę, za pośrednictwem platformy X, pogratulowała nowej przewodniczącej. Podkreśliła również wyzwania, jakie stoją przed partią. "Katarzyno serdecznie gratuluję! Najważniejsze, że proces wyborczy w naszej partii dobiegł końca. Przed nami ciężka praca, by odzyskać zaufanie wyborców" – napisała Hennig-Kloska.

Wyraziła także wdzięczność dla wszystkich członków Polski 2050, którzy wzięli udział w wyborach, a szczególnie dla tych 309 osób, które oddały na nią głos. „To zaufanie będzie dla mnie drogowskazem w pracy w kolejnych miesiącach” – dodała.

- Dziękuję Paulino. Idziemy razem do przodu - odpisała Pełczyńska-Nałęcz.

Od wyniku wyborów zależało pozostanie Szymona Hołowni?

W mediach pojawiały się spekulacje, że w zależności od zwycięstwa jednego z kandydatów dojdzie do odejść w partii. Jak podawało wcześniej RMF FM przy zwycięstwie Hennig-Kloski malały szanse na pozostanie w partii Szymona Hołowni, który ogłosił wcześniej, że nie będzie kandydował na nowego przewodniczącego partii. Z kolei wraz ze zwycięstwem Pełczyńskiej, z partii miał odejść Ryszard Petru, na razie jednak nie padła żadna deklaracja ze strony polityka.

Jak zaś wynika ze wpisu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz po wygranych wyborach, polityk zapowiedziała, że będzie prowadzić partię "we współpracy z Szymonem Hołownią i Pauliną Hennig-Kloską", co wydaje się potwierdzeniem, że założyciel Polski 2050 pozostanie w szeregach partii.

Problemy techniczne w II turze wyborów w Polsce 2050

Pierwsza próba przeprowadzenia II tury wyborów miała miejsce 12 stycznia. Głosowanie, które odbyło się online i trwało do godziny 22, zostało jednak unieważnione z powodu problemów technicznych. Decyzję o powtórzeniu II tury wyborów podjęła Rada Krajowa Polski 2050 19 stycznia.

Aby uniknąć powtórki błędów, zdecydowano się na inny system informatyczny. Jak ustaliła PAP, do oddania głosu konieczna była dwuetapowa weryfikacja. Jeden z działaczy poinformował, że wybrany program jest wykorzystywany przez niektóre spółki Skarbu Państwa.

