Hanna Gronkiewicz - Waltz będzie europosłem. W PE zastąpi Kierwińskiego, który wraca do rządu

Kierwiński wraca do rządu

Premier Donald Tusk podał zaskakująca informację o nowej roli Marcina Kierwińskiego. Polityk był szefem MSWiA po zwycięskich dla KO wyborach, ale trzy miesiące temu wywalczył mandat do PE. Teraz ma wracać do rządu by koordynować prace związane z odbudową po powodzi. Jak mówił szef rządu przydatne ma być właśnie doświadczenie Kierwińskiego na stanowisku szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Gronkiewicz - Waltz wraca do polityki

W tej sytuacji powoli walizki może pakować już Hanna Gronkiewicz - Waltz. Polityk, przez 12 lat zasiadająca w fotelu prezydenta Warszawy, powinna obsadzić zwolniony po Kierwińskim mandat w Parlamencie Europejskim. W wyborach, mimo bardzo dobrego drugiego miejsca nie zdołała dostać się do PE, bo wyprzedzili ją Kamila Gasiuk - Pihowicz i Michał Szczerba.

Hanna Gronkiewicz - Waltz to profesor prawa na UW. Od 1992 do 2000 roku była prezesem Narodowego Banku Polskiego. W 1995 ogłosiła, że będzie kandydatem na prezydenta, ale ostatecznie nie wzięła udziału w tym wyścigu. W 2006 roku została prezydentem Warszawy i przetrwała na stanowisku aż do 2018 roku. W Platformie Obywatelskiej działa od 2005 roku. Po opuszczeniu warszawskiego ratusza właściwe wycofała się z aktywności politycznej, aż do przegranych wyborów do Parlamentu Europejskiego. - Ja na Uniwersytecie Warszawskim wciąż pracuję na pełny etat. Jestem wciąż aktywna, także na forum unijnym jako przewodnicząca misji klimatycznej przy Komisji Europejskiej - mówiła Gronkiewicz - Waltz pytana, czy jest już na politycznej emeryturze.

