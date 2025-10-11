Hamas i Izrael w poniedziałek wymienią jeńców? Są nowe informacje w tej sprawie

Jacek Prusinowski
żródło PAP
2025-10-11 11:41

Jeden z przywódców organizacji terrorystycznej Hamas przyznał w telewizyjnym wywiadzie, że wymiana więźniów i zakładników z Izraelem może rozpocząć się w poniedziałek. Dodał, że grupa nie zamierza publicznie świętować tego elementu porozumienia - przekazała turecka agencja Anadolu.

  • Hamas może rozpocząć wymianę więźniów i zakładników z Izraelem już w poniedziałek.
  • W piątek weszło w życie zawieszenie broni.
  • Do Izraela przybywają wojska amerykańskie, aby utworzyć centrum koordynacyjne nadzorujące zawieszenie broni w Strefie Gazy.

Kolejny etap porozumienia

Pierwszy etap porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy między Hamasem a Izraelem wszedł w życie w piątek o godzinie 12.00 czasu lokalnego. Hamas ma od tego momentu 72 godziny na uwolnienie przetrzymywanych w Gazie osób.Umowa stanowi również, że Hamas przekaże wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat zmarłych izraelskich zakładników mechanizmowi, który zostanie utworzony z udziałem Turcji, Kataru, Egiptu i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Izraelskie szacunki wskazują, że w Strefie Gazy nadal przebywa 48 izraelskich jeńców, w tym 20 żywych, podczas gdy ponad 11 100 Palestyńczyków jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach. 

Musa Abu Marzouk zaznaczył w wywiadzie, że Hamas nie zamierza „militaryzować ani publicznie świętować procesu przekazywania jeńców”. Przedstawiciel Hamasu dodał, że grupa współpracuje z mediatorami, „aby pokonać przeszkody i doprowadzić do uwolnienia palestyńskich przywódców przetrzymywanych w izraelskich więzieniach”.

Żołnierze USA w Izraelu

Tymczasem do Izraela zaczęły przybywać wojska amerykańskie. Pomogą w tworzeniu centrum koordynacyjnego, które będzie nadzorować wdrażanie porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy - poinformowała w sobotę stacja ABC News, powołując się na urzędników zorientowanych w sprawie.Żołnierze amerykańscy nie wejdą do Strefy Gazy - dodały źródła. Według jednego z urzędników 200 żołnierzy wysyłanych do Izraela specjalizuje się w transporcie, planowaniu, logistyce, bezpieczeństwie i inżynierii. Będą współpracować z przedstawicielami innych krajów partnerskich, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych.W skład zespołu monitorującego zawieszenie broni w Gazie wejdą też wojskowi z Egiptu, Kataru, Turcji i prawdopodobnie Emiratów Arabskich.Centrum koordynacyjne jest postrzegane jako pierwszy krok we wspieraniu procesu pokojowego, który będzie wymagał szeroko zakrojonej koordynacji pomocy humanitarnej, logistycznej i bezpieczeństwa - zauważyła ABC.Żołnierze wysyłani do Izraela w celu utworzenia centrum będą przyjeżdżać w ciągu weekendu. Różne jednostki przylatują tam z USA i baz na Bliskim Wschodzie.

ZAWIESZENIE BRONI
WOJNA
IZRAEL PALESTYNA