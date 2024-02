Gwiazdy chcą rządzić Polską. Eksperci nie dają im większych szans na prezydenturę

Podczas wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą (52 l.) w „Kanale Zero” dziennikarz Krzysztof Stanowski poinformował, że planuje start w wyborach. Co ciekawe podkreślał, że interesuje go nie tyle zwycięstwo, co sama kampania i wyborczy wyścig. - Chciałbym zobaczyć jak to jest być kandydatem na prezydenta, a nie da się tego zrobić inaczej niż startując w wyborach – zapowiedział dziennikarz.

O rzekomych planach Doroty Gawryluk poinformowała Polityka Insight. Nasze źródła w telewizji Polsat, gdzie od lat pracuje dziennikarka potwierdzają, że coś jest na rzeczy. - Podczas prezentacji nowej ramówki wyjątkowo dużo uwagi poświęcono programowi „Lepsza Polska” Doroty Gawryluk. Przecież to wygląda jak gotowe hasło na plakat: Mój program „Lepsza Polska” – mówi pragnący zachować anonimowość dziennikarz.

Z kolei informacja o możliwym starcie generała Andrzejczaka krąży w politycznym świecie od kilku miesięcy, nabrała impetu po nawiązaniu przez byłego szefa sztabu współpracy ze wspomnianym już „Kanałem Zero”. - Paweł Kukiz (61 l.) i Szymon Hołownia (48 l.) pokazali gdzie jest sufit. My jesteśmy jednak bardzo polityczni i bardzo mocno przywiązani do politycznych plemion. Taki kandydat może sporo ugrać, ale do wygrania wyborów ciągle jest bardzo daleko- mówi politolog prof. Olgierd Annusewicz (46 l.).

Inny ekspert, profesor Kazimierz Kik twierdzi, że szerokie spektrum kandydatów to dowód na siłę demokracji. - Samo kandydowanie na urząd Prezydenta RP nobilituje. To szansa na błyskawiczne wylansowanie. Magdalena Ogórek (45 l.) była prawie całkiem nieznana, a kampania to mocno zmieniła- twierdzi politolog. Warto jednak odnotować, że same dywagacje na ten temat mogą zaszkodzić w karierze dziennikarskiej. Dwie dekady temu sondaż dający Tomaszowi Lisowi (58 l.) duże szanse na prezydenturę zakończył jego karierę w TVN. Władze stacji zwolniły dziennikarza, bo nie zadeklarował, że nie wystartuje w wyborach prezydenckich w 2005 roku.

