Gwiazdor TVP zapłacił 204 zł za darmowe leki. Nie przebiera w słowach

Tusk w Pile: "To kobiety rozstrzygną o wyborach 15 października"

W maju na konwencji PiS padło kilka obietnic, w tym ta dotycząca rozszerzenia programu Leki 75 plus. - Bezpłatne leki od 65. roku wejdą w życia w bardzo krótkim czasie – zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński (74 l.). I rzeczywiście, darmowe leki dla seniorów zostały wprowadzone od września. Część pacjentów czuje się jednak rozczarowana. - To jest rachunek z apteki dla dwóch osób 65+, który miał wynosić zero zł – napisał na Facebooku były dziennikarz Andrzej Bober i zamieścił zdjęcie paragonu na kwotę 204 zł, zarzucając Pis-owi - kłamstwa, obłudę i cynizm.

Bolesław Piecha (PiS), wiceszef sejmowej Komisji Zdrowia nie wie, jak się do tego odnieść, bo nie zna recepty, którą zrealizował Andrzej Bober. - Lista darmowych leków jest publikowana w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Leków 65 plus jest sporo (3800), ale są one tylko na receptę. Czyli nie wszystkie leki w Polsce mają zerową odpłatność – wyjaśnia Piecha.

O darmowe leki dla seniorów walczyła Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”. Jej prezes liczy, że lista 65 plus będzie rozszerzana. - Ważne jest aby końcowa lista zawierała leki zgodne z procedurami leczenia wskazanymi przez konsultantów. np. kardiologów, pulmonologów, internistów, czy endokrynologów – mówi nam Magdalena Osińska-Kurzywilk.