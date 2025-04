Sztab Rafała Trzaskowskiego reaguje na wydarzenia w Końskich. Złożono zawiadomienie do prokuratury

Dziś, 14 kwietnia, około godziny 17:50, na skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej w Warszawie, doszło do poważnego wypadku drogowego. W zdarzeniu brały udział motocykl marki Romet oraz samochód osobowy marki Toyota. Okoliczności wypadku są obecnie badane przez policję, ale wstępne ustalenia wskazują na to, że kierująca Toyotą, wyjeżdżając z ulicy Pięknej, nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście, który poruszał się ulicą Koszykową od Placu Konstytucji w kierunku Alei Niepodległości. Jak nieoficjalnie ustalono - kierująca autem to wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, Marta Cienkowska.

Przebieg zdarzenia

Z relacji świadków wynika, że siła zderzenia była na tyle duża, że motocyklista został wyrzucony w powietrze. Mężczyzna przeleciał nad samochodem i upadł na jezdnię kilka metrów dalej. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, straż pożarną i policję. Strażacy zabezpieczyli teren wypadku, aby umożliwić bezpieczną pracę ratownikom medycznym. Ratownicy udzielili pierwszej pomocy poszkodowanemu motocykliście, który następnie został przetransportowany do szpitala.

Według wstępnych informacji, motocyklista doznał złamań oraz urazu klatki piersiowej. Na szczęście, jak informują służby, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Mężczyzna przebywa obecnie pod opieką lekarzy w jednym z warszawskich szpitali.

