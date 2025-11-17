Groźne ustalenia wojska: "Rosyjskie drony masowo leciały na Polskę". Gen. Klisz alarmuje!

„Według naszych danych tych obiektów było kilkaset” – ujawnia gen. Maciej Klisz.

Co najmniej kilkadziesiąt dronów faktycznie kierowało się na Polskę.

23 rosyjskie obiekty przekroczyły naszą przestrzeń powietrzną.

Generał obala narrację o „kartonie i tekturze”: „Rosjanie montują materiały wybuchowe nawet w wabikach”.

Drony minęły Kijów, uderzały w infrastrukturę zachodniej Ukrainy.

Kilkaset rosyjskich dronów ruszyło na Zachód

Gen. Klisz, pytany o liczbę dronów wykrytych w nocy z 9 na 10 września, podkreślił, że każdy obiekt poruszający się kursem zachodnim nad Ukrainą jest traktowany jako potencjalne zagrożenie dla Polski.

„Według naszych danych tych obiektów było kilkaset. Natomiast nie wszystkie leciały bezpośrednio w naszym kierunku, oceniam, że takich obiektów było co najmniej kilkadziesiąt” — powiedział „Rzeczpospolitej”.

Drony minęły Kijów, dotarły nad zachodnią Ukrainę, a część z nich uderzała w tamtejszą infrastrukturę.

23 rosyjskie obiekty przekroczyły polską przestrzeń powietrzną

Agenci weszli do urzędu w Otwocku. Szukali oryginalnego podpisu Szymona Hołowni!

Dowódca operacyjny ujawnił, że 23 drony realnie wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Część obiektów znaleziono później w fragmentach, dlatego w mediach mylnie liczono je jako dwa oddzielne drony. Niektóre uległy zniszczeniu jeszcze w polskiej przestrzeni powietrznej.

„To nie była tektura”. Rosjanie montują ładunki nawet w wabikach

Gen. Klisz stanowczo skomentował krążącą narrację o „kartonowych” obiektach:

„Rosjanie nawet w tzw. wabikach, które są środkiem do saturacji obrony powietrznej, montują materiały wybuchowe. Więc narracja, że to były obiekty z kartonu i tektury, nie do końca jest prawdziwa”.

Słowa dowódcy jasno pokazują, że każdy z rosyjskich dronów, nawet ten wyglądający na prostą konstrukcję, może nieść realne zagrożenie.

Ile dronów leciało w kierunku Polski? Według gen. Klisza, kilkaset, z czego co najmniej kilkadziesiąt rzeczywiście kierowało się na Polskę.

Ile dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną? 23 obiekty.

Czy to były kartonowe makiety? Nie. Według gen. Klisza nawet wabiki miały materiały wybuchowe.

Czy drony atakowały Ukrainę? Tak, część uderzyła w infrastrukturę zachodniej Ukrainy.

Poniżej galeria zdjęć: Mieszkańcy Kodeńca i Wyhalewa mówią o ataku rosyjskich dronów. "Huk i strach"

