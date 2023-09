Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Zbigniew Janas i Artur Dziambor. W "Sednie Sprawy": Grzegorz Wysocki

Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Zbigniew Janas - działacz opozycji w czasach PRL oraz Artur Dziambor - Trzecia Droga

Trwa kampania wyborcza, do wyborów coraz bliżej. Politycy ruszyli w Polskę, ale to nie na przyszłości skupiają się na wiecach wyborczych i merytorycznych punktach programów wyborczych, a na rozliczeniu co, kto zrobił lub nie zrobił kiedy rządził. Najbardziej gorące tematy z ostatnich dni to temat imigracji, afera wizowa. Zaproszeni goście ocenią programy wyborcze, plany na wygraną kampanię. Nie zabraknie również pytania o stosunki polsko-ukraińskie, które zaogniły się po nałożeniu embarga na zboże.

W "Sednie Sprawy": Grzegorz Wysocki

Jacek Prusinowski prowadzący program "Sedno Sprawy" również poruszy najważniejsze tematy polityczne z Grzegorzem Wysockim kandydatem na posła z listy Bezpartyjnych Samorządowców.

Programy będzie można obejrzeć również na stronie głównej SE, kanale SE w serwisie YouTube oraz Facebooku.

Zapraszamy!

Express Biedrzycka - Gabriela Morawska-Stanecka: Chcą wyprowadzić Grodzkiego w kajdankach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.