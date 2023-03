Gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Robert Pszczel i Michał Kamiński. W "Sednie Sprawy": Paweł Wdówik

Małgorzata Kidawa-Błońska mocno o Janie Pawle II. To może nie spodobać się opozycji

W "Expressie Biedrzyckiej" gośćmi będą Robert Pszczel i Michał Kamiński

Robert Pszczel to polski dyplomata, dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie (2010–2015). Ukończył studia w zakresie stosunków międzynarodowych na London School of Economics (BSc, 1984) oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracownik szeregu think tanków: Clingendael, PISM, Martens Centre, RUS., senior fellow Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

Michał Kamiński to polski polityk. Poseł na Sejm III, IV i VIII kadencji (1997–2004, 2015–2019), deputowany do Parlamentu Europejskiego V, VI i VII kadencji (2004–2007, 2009–2014), w latach 2007–2009 rzecznik prasowy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w 2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, senator X kadencji (od 2019), wicemarszałek Senatu X kadencji (od 2019).

Gościem Jacka Prusinowskiego w programie "Sedno Sprawy" będzie Paweł Wdówik

Paweł Wdówik to polski działacz społeczny na rzecz osób niepełnosprawnych, urzędnik państwowy, od 2020 sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i następnie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

