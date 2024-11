Goście "Expressu Biedrzyckiej" - środa 6 listopada

Szydło wrzuciła do sieci nagranie. Gdy zapytali o nią Kaczyńskiego nie wahał się z odpowiedzią

Dzień po wyborach w USA w "Expressie Biedrzyckiej" pojawi się wielu gości, którzy porozmawiają o wyborach prezydenckich, w których mierzą się ze sobą wiceprezydentka Stanów Zjednoczonych Kamala Harris oraz były prezydent Donald Trump. Tematów do rozmowy nie zabraknie, ponieważ wybory prezydenckie w Stanach będą miały wpływ nie tylko na sytuację polityczną i społeczną w samej Ameryce, ale też w Europie i na całym świecie. Od tego, kto wygra to starcie, zależą też przyszłe losy relacji polsko-amerykańskich. To mogą być najważniejsze wybory ostatnich lat.

Kamila Biedrzycka o tym wszystkim porozmawia z gośćmi programu: Pawłem Kowalem - posłem KO, Andrzejem Byrtem - byłym ambasadorem RP w Paryżu, Ryszardem Schnepfem - byłym ambasadorem RP w USA i Hiszpanii, Chargé d'affaires RP we Włoszech, doktorem Tomaszem Smurą - członek zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i doktorem hab. Wojciechem Rafałowskim - socjologiem polityki, Uniwersytet Warszawski.