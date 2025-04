Goście "Expressu Biedrzyckiej": gen. Skrzypczak, prof. Chwedoruk

W czwartek (10 kwietnia) w "Expressie Biedrzyckiej" gośćmi będą: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej i prof. Tomasz Słomka politolog, Uniwersytet Warszawski.

Tematów do rozmowy nie zabraknie, bo w polskiej polityce wiele się dzieje. Kampania przed wyborami prezydenckimi trwa w najlepsze, kandydaci prześcigają się w pomysłach, którymi chcą przyciągnąć do siebie wyborców. Czy dojdzie do debaty Nawrocki-Trzaskowski? O tym, a także o tym, co oznacza wycofanie się żołnierzy USA z Jasionki? I czy po 15 latach od katastrofy kwestia Smoleńska wciąż musi dzielić polityków, porozmawia ze sowimi gośćmi Kamila Biedrzycka.

W najbliższy piątek ma się też odbyć debata między Rafałem Trzaskowskim i Karolem Nawrockim, co rozgrzewa polską scenę polityczną. Początek "Expressu Biedrzyckiej" już o godz. 9:07 na kanale "Super Expressu" na You Tube, na stronie SE.pl oraz na Facebooku.