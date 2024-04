Goście "Expressu Biedrzyckiej": dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz i dr Mirosław Oczkoś. Gość "Sedna Sprawy": Krzysztof Paszyk

W piątek w "Expressie Biedrzyckiej" o 9:07 gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz - politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Mirosław Oczkoś - specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego. Tematów do rozmowy nie zabraknie, wystarczy wspomnieć, że ruszyły przygotowania partii do kolejnych wyborów, czyli wyborów do Parlamentu Europejskiego. Pojawiają się pierwsze nazwiska kandydatów. Do tego w piątek w "Sednie Sprawy" u Jacka Prusinowskiego o 8:45 gościem będzie Krzysztof Paszyk przewodniczący klubu PSL. Zapraszamy do oglądania na kanale Super Expressu w serwisie YouTube i w social media se.pl oraz na stronie se.pl.