i Autor: Express Biedrzyckiej/YOUTUBE

Poranna publicystyka

Goście "Expressu Biedrzyckiej" – czwartek 2 stycznia

Czwartkowy poranek o godz. 9.07 w "Expressie Biedrzyckiej" to wizyta dwójki komentatorów. W programie pojawią się: Przemysław Rosati - prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu oraz Adam Traczyk - politolog, dyrektor More in Common Polska.