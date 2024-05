Goście "Expressu Biedrzyckiej": Cezary Tomczyk i dr Barbara Brodzińska-Mirowska. Gość "Sedna Sprawy": Michał Gramatyka

O co chodzi?

Co zezna były szef Orlenu?

wybory do PE

W czwartek w "Expressie Biedrzyckiej" o 9:07 gośćmi Kamili Biedrzyckiej będą: Cezary Tomczyk - wiceminister obrony narodowej, Koalicja Obywatelska oraz dr Barbara Brodzińska-Mirowska - politolożka, UMK w Toruniu. Tematów do rozmowy nie zabraknie, wystarczy wspomnieć, że ruszyła kampania wyborcza do eurowyborów. Do tego polska polityka żyje sprawą sędziego Tomasz Szmydta, a już w piątek czas na zmiany, czyli rekonstrukcję rządu.

Do tego w czwartek w "Sednie Sprawy" u Jacka Prusinowskiego o 8:45 gościem będzie Michał Gramatyka.