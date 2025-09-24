Gorąco w Sejmie! Doszło do spięcia miedzy Hołownią a Kosiniakiem-Kamyszem

Podczas wystąpień w Sejmie, marszałek Szymon Hołownia zażartował z wicepremierów Gawkowskiego i Kosiniaka-Kamysza, sugerując, że "dwóch wicepremierów to cały premier".

W odpowiedzi, Władysław Kosiniak-Kamysz skomentował, że sumowanie wicepremierów nie jest tym samym, co rotacja marszałków, co wywołało poruszenie na sali.

Wymiana zdań nawiązywała do umowy koalicyjnej, która przewiduje, że po dwóch latach urzędowania Szymona Hołowni, funkcję marszałka Sejmu ma objąć Włodzimierz Czarzasty, co budzi dyskusje w koalicji.

Sytuacja miała miejsce, gdy do głosu zgłosili się wicepremierzy Krzysztof Gawkowski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Marszałek Hołownia, zapraszając ich na mównicę, skomentował: "Dwóch wicepremierów to cały premier, więc zapraszamy najpierw wicepremiera Gawkowskiego, a później Kosiniaka-Kamysza".

Spięcie Kosiniaka-Kamysza i Hołowni

Po wystąpieniu Krzysztofa Gawkowskiego, na mównicy pojawił się Władysław Kosiniak-Kamysz. Natychmiast zwrócił się do Szymona Hołowni, odnosząc się do jego wcześniejszej uwagi: "Pan marszałek powiedział o sumowaniu się wicepremierów, to jest trochę inaczej niż z marszałkami rotacyjnymi, tego nie warto porównywać". Słowa te wywołały widoczne poruszenie na sali plenarnej.

Marszałek Hołownia zareagował krótko, mówiąc: "Auć". Następnie, wzywając do ciszy, dodał: "my sobie jeszcze damy po razie z premierem, a teraz są poważne sprawy". Po tej wymianie zdań Władysław Kosiniak-Kamysz, zwracając się do posłów, rozpoczął swoje wystąpienie, mówiąc: "Cieszę się, że się obudziliście, bo się już o was martwiłem, że bez formy jesteście dzisiaj, ale wszystko jest w porządku". Następnie przeszedł do omawiania tematu swojego ostatniego wyjazdu do Ukrainy.

Rotacja marszałków

Incydent ten nabiera szczególnego znaczenia w kontekście umowy koalicyjnej zawartej przez KO, Trzecią Drogę (PSL i Polskę 2050) oraz Lewicę. Umowa ta przewiduje, że Szymon Hołownia będzie pełnił funkcję marszałka Sejmu od 13 listopada 2023 roku do 13 listopada 2025 roku. Po upływie tego terminu jego miejsce ma zająć wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty.

Wokół zmiany na stanowisku marszałka Sejmu narosło wiele dyskusji wewnątrz koalicji. Włodzimierz Czarzasty wielokrotnie podkreślał, że zamierza objąć funkcję marszałka zgodnie z ustaleniami koalicyjnymi.

