Gorąco w Sejmie! Czarnek wszedł na mównicę i się zaczęło

Dyskusję rozpoczęła posłanka Magdalena Kołodziejczak, która w imieniu seniorów zaapelowała o pilne działania legislacyjne mające na celu zabezpieczenie ich majątków przed wyłudzeniami.

- W imieniu polskich seniorek i seniorów - sama jako dumna seniorka - apeluję do nas wszystkich, do Wysokiej Izby o to, żebyśmy podjęli pilnie działania legislacyjne, które pozwolą na zabezpieczenie majątków naszych przed bezwstydnymi wyłudzeniami - argumentowała.

Jej wniosek formalny był bezpośrednim odniesieniem do kontrowersji związanych z przejęciem kawalerki przez Karola Nawrockiego od 80-letniego mężczyzny w 2017 roku. Po wystąpieniu posłanki Kołodziejczak, na mównicę wkroczył Przemysław Czarnek, który odniósł się do jej słów, kierując jednocześnie ostre zarzuty w stronę Platformy Obywatelskiej.

- Ja się z panią zgadzam - zwrócił się do posłanki KO Czarnek. - Tylko chciałem panią zapytać, gdzie pani była 10 lat temu i 11 lat temu, kiedy pan Rafał Trzaskowski był szefem sztabu wyborczego pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tej samej pani prezydent, wiceszefowej Platformy Obywatelskiej, która politycznie jest w stu procentach odpowiedzialna za wyrzucanie setek ludzi z mieszkań, za zabieranie im kluczy, za śmierć pani Brzeskiej, za śmierć ludzi, którzy zostali postawieni na bruku. Jesteście odpowiedzialni za to, że urządziliście dziką reprywatyzację w Warszawie i nie tylko w Warszawie. Dlaczego pani wtedy tego wniosku nie składała? - grzmiał Czarnek.

Polityk PiS oskarżył posłów KO o odpowiedzialność za tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie, przypominając o roli Rafała Trzaskowskiego w sztabie wyborczym Hanny Gronkiewicz-Waltz. Kulminacją debaty było emocjonalne wystąpienie byłego ministra edukacji, w którym zestawił działania Karola Nawrockiego z polityką reprywatyzacyjną PO.

- Karol Nawrocki ratuje człowieka przed bezdomnością i daje mu klucze. Wy te klucze odbieracie i wyrzucacie na bruk ludzi najbiedniejszych. Macie krew na rękach, hipokryci - wykrzyczał Czarnek, schodząc z mównicy.

Jego słowa wywołały burzliwą reakcję na sali sejmowej, w tym okrzyki i brawa posłów opozycji. Debata unaoczniła głębokie podziały polityczne w kwestii reprywatyzacji i ochrony praw lokatorów oraz seniorów, zapowiadając dalsze spory w tej materii.

