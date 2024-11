Gigantyczna podwyżka emerytury Macierewicza! Wiemy, jak potroił swoje świadczenie

Wkrótce US Navy uruchomi bazę w Redzikowie! Szef BBN podał konkretną datę

W kwietniu 2024 r. poseł Macierewicz złożył w Sejmie oświadczenie majątkowe za cały rok 2023 r. Wynika z niego, że polityk odłożył ponad 17,5 tys. zł w gotówce i ok. 500 tys. zł w obligacjach. Zadeklarował też, że jego żona ma na lokacie ponad 690 tys. zł. W posiadaniu żony Antoniego Macierewicza jest mieszkanie (55 mkw.) o wartości 600-700 tys. zł a także działka z domkiem (44 mkw.) wyceniona na 100 tys. zł.

Sam polityk zarobił w Sejmie prawie 150,5 tys. zł (uposażenie) i dostał ponad 45,5 tys. zł z tytułu diety poselskiej. Interesującą pozycją w oświadczeniu majątkowym są dochody z emerytury polityka PiS. W 2023 r. wyniosły ponad 146 tys. zł, co oznacza, że średnio miesięcznie Macierewicz dostawał z ZUS ponad 12 tys. zł. Jeśli spojrzymy jednak jego na oświadczenie złożone rok wcześniej (za rok 2022), okazuje się, że dochody polityka PiS z emerytury wyniosły tylko 44 770 zł (3,73 tys. zł miesięcznie). Oznacza to, że emerytura byłego szefa MON przez 12 miesięcy zwiększyła się trzykrotnie. Jak to możliwe?

Macierewicz nie rozmawia z mediami, o czym się wiele razy przekonaliśmy. Dziennik „Fakt” zapytał więc o opinię na temat gigantycznej podwyżki świadczenia, ekspertów Instytutu Emerytalnego. Z ich opinii wynika, ze poseł PiS przez lata pracował w Sejmie i odkładał składkę emerytalną. Długo nie występował do ZUS o ponowne przeliczenie i podwyższenie świadczenia. Kiedy w końcu złożył wniosek o przeliczenie uzbieranego kapitału, emerytura Antoniego Macierewicza drastycznie wzrosła - z ok. 4 do ponad 12 tys. zł.

W „Super Expressie” wiele razy informowaliśmy, że opłaca się jak najpóźniej przejść na emeryturę, ale też opłaca się przejść na emeryturę i wrócić do pracy, a każdego roku wnioskować o przeliczenie uzbieranego kapitału i dostać podwyżkę świadczenia. Który wariant jest najbardziej korzystny dla seniorów? Wyliczyli to dla nas eksperci ZUS.

