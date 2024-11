Trzaskowski ostro o Macierewiczu. "Jego trolle rozpowszechniały kłamstwa"

Rafał Trzaskowski reaguje na kolejną awanturę pod pomnikiem smoleńskim

Podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej 10 listopada 2024 roku Jarosław Kaczyński zwołał briefing prasowy, który został zakłócony przez demonstrantów. W trakcie przemówienia prezesa PiS krzyczano hasła takie jak "kłamca", a do tego wywieszano transparenty z napisami "kłamstwo smoleńskie", czy "mamy dość tańca na trumnach". Do tego złożono wieniec uderzający w prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Jarosław Kaczyński utyskiwał w przemówieniu na policję, że fizycznie broni demonstrujących i zarzucił obecnej władzy, że takie zachowania, to "prezent dla Putina". O te słowa zapytano Rafała Trzaskowskiego, gdy ten był w Przysieku koło Torunia.

- To jest coś niesamowitego, że prezes Kaczyński nie widzi Macierewicza, nie widzi wyników komisji, która pokazała, że mieliśmy do czynienia z dezinformacją, kłamstwem, tworzeniem teorii spiskowych za pieniądze podatnika. Macierewicz to wszystko robił ze swoimi współpracownikami, jak słyszymy nakłaniając niby-ekspertów do składania zeznań, które nie miały nic wspólnego z rzeczywistością i pisania tego typu stanowisk - mówił Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski ostro o Macierewiczu. "Trolle rozpowszechniały kłamstwa i manipulacje"

Następnie prezydent Warszawy zwrócił uwagę, że w sprawie Macierewicza skierowano ponad 40 zawiadomień do prokuratury i stwierdził, że działanie byłego szefa MON jest "na korzyść Rosji".

- To jest działanie, z którego Rosjanie na pewno się cieszą. My przez cały czas martwiliśmy się ruskimi trollami, które dominują w naszej przestrzeni medialnej, a tutaj mamy trolle Macierewicza, które rozpowszechniały kłamstwa i manipulacje. To jest działanie na rzecz Rosji i porządku w naszym kraju. Tym bym się na miejscu pana prezesa zajął - mówił Trzaskowski.

W wywiadzie dla Superbiznesu 9 listopada 2024 roku Rafał Trzaskowski stwierdził również, że Antoni Macierewicz powinien stracić Order Orła Białego.

PRZEBRZYDŁA KREATURA! AGENT! JA GO KOCHAM! PATRIOTA WIELKI! AWANTURA O MACIEREWICZA| KOMENTERY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.