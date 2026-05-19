„Gest sztyletu” Giorgii Meloni wobec prezydenta Nawrockiego. Co naprawdę wydarzyło się podczas spotkania w Rzymie?

Wizyta prezydenta Nawrockiego we Włoszech ujawniła napięcia: premier Meloni zareagowała na jego wylewność symbolicznym „gestem sztyletu”.

Eksperci widzą w „geście sztyletu” sygnał braku zaufania, a ucałowanie dłoni przez Nawrockiego uznano za dyplomatyczne faux pas.

Zaskakujący kontrast w Palazzo Chigi: serdeczność kontra rezerwa

Sceneria była typowa dla spotkań na najwyższym szczeblu, schody rzymskiego Palazzo Chigi, błysk fleszy i oczekiwanie na kluczowy uścisk dłoni. Jednak to, co wydarzyło się 18 maja 2026 roku, odbiegało od dyplomatycznych standardów. Prezydent Karol Nawrocki, w towarzystwie pierwszej damy Marty Nawrockiej, podszedł do witającej ich premier Włoch z ekspresją, która wprawiła obserwatorów w osłupienie. Zamiast standardowego uścisku dłoni, prezydent zdecydował się na gest ucałowania dłoni Giorgii Meloni, po którym nastąpiła wymiana pocałunków w policzki i mocny, niemal familiarny uścisk.

Reakcja włoskiej premier była natychmiastowa i niejednoznaczna. Wyraźnie zaskoczona, nienaturalnie odgięła tułów, a jej mimika zdradzała mieszankę zakłopotania i próby zachowania profesjonalnej postawy. Ta krótka, nieco chaotyczna sekwencja stała się wiralem w mediach społecznościowych, ale prawdziwe pole do analizy dał gest, który premier Włoch wykonała tuż przed powitaniem.

„Gesto del pugnale” – co oznacza „gest sztyletu”?

Najważniejszy dla ekspertów detal rozegrał się w tle, w sekundach poprzedzających kontakt. Gdy polska para prezydencka zbliżała się do premier Meloni, ta trzymała jedną rękę sztywno za plecami. Jak wyjaśnia Marta Rodzik, ekspertka ds. komunikacji międzykulturowej i wizerunku publicznego, w kulturze włoskiej nie jest to gest obojętny.

„Mamy tu do czynienia z klasycznym «gesto del pugnale», czyli «gestem sztyletu». Jego korzenie sięgają czasów, gdy ukrycie ręki za plecami mogło oznaczać chowanie broni. Dziś, w języku mowy ciała, jest to potężny, choć podprogowy sygnał” – tłumaczy Rodzik.

Interpretacja tego gestu w kontekście politycznym jest jednoznaczna i niepokojąca. Może on oznaczać:

Głęboki brak zaufania: Osoba wykonująca gest komunikuje, że nie jest pewna intencji rozmówcy i zachowuje wobec niego dystans.

Ukryte zagrożenie lub ostrzeżenie: Gest może sugerować, że „trzyma się kogoś na muszce” lub jest się przygotowanym na zdradę czy nielojalność.

Postawę obronną: To jasny sygnał budowania bariery i braku gotowości na otwartą, partnerską relację w danym momencie.

Co szczególnie istotne, specjaliści zwracają uwagę, że podobny gest Giorgia Meloni miała wykonać również podczas wcześniejszego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. To sugeruje, że jej rezerwa nie jest skierowana personalnie do prezydenta Nawrockiego, lecz może być wyrazem szerszej postawy włoskiego rządu wobec obecnej polityki prowadzonej przez Polskę.

Protokół dyplomatyczny w XXI wieku a gest ucałowania dłoni

Zachowanie prezydenta Nawrockiego również wywołało dyskusję na temat granic protokołu dyplomatycznego. Czy całowanie w dłoń kobiety-liderki w 2026 roku jest wciąż akceptowalne?

Zwolennicy takiego gestu wskazują, że mógł on być świadomą próbą nawiązania do tradycji i okazania szacunku w sposób, który – w ich ocenie – mógłby przypaść do gustu konserwatywnej premier. W tej interpretacji byłaby to manifestacja klasycznej kurtuazji.

Jednak zdecydowana większość ekspertów od protokołu dyplomatycznego ocenia ten gest negatywnie. Podkreślają, że współczesna dyplomacja opiera się na zasadzie równości partnerów, niezależnie od płci. Standardem jest mocny, pewny uścisk dłoni, symbolizujący równy status i wzajemny szacunek. Ucałowanie dłoni, zwłaszcza w oficjalnym kontekście, jest dziś powszechnie postrzegane jako:

Gest archaiczny i paternalistyczny, który sprowadza kobietę-liderkę do roli damy, a nie równego partnera politycznego.

Naruszenie przestrzeni osobistej i wprowadzenie zbyt intymnego elementu do formalnej relacji.

Potencjalny błąd wizerunkowy (faux pas), który może być odebrany jako brak profesjonalizmu lub niezrozumienie współczesnych norm.

Dwa spotkania, dwie strategie. Nawrocki kontra Tusk

Porównanie wizyty prezydenta Nawrockiego z majowym spotkaniem premiera Donalda Tuska z Giorgią Meloni rzuca dodatkowe światło na różne style polskiej dyplomacji. Podczas gdy Nawrocki postawił na wylewność, Tusk zastosował zupełnie inną technikę. Jego powitalny uścisk dłoni został wzmocniony przez przykrycie dłoni Meloni drugą ręką.

Ten tzw. „uścisk polityka” jest gestem o wielu znaczeniach. Może być odczytywany jako próba zdominowania interakcji i pokazania kontroli, ale również jako chęć okazania troski, ciepła i zbudowania bliższej, bardziej osobistej więzi. Niezależnie od intencji, był to gest przemyślany i wpisujący się w kanon politycznej mowy ciała. Zestawienie tych dwóch powitań pokazuje, jak odmienne strategie komunikacyjne mogą być stosowane przez liderów z tego samego kraju.

Ostatecznie, spotkanie w Rzymie stało się fascynującym studium przypadku, dowodzącym, że w dyplomacji nic nie jest przypadkowe. Niezręczna serdeczność prezydenta Nawrockiego i lodowaty symbolizm „gestu sztyletu” premier Meloni mogą być zapowiedzią trudniejszego okresu w relacjach polsko-włoskich, gdzie za oficjalnymi uśmiechami kryje się wzajemna nieufność i dystans, które znajdują ujście właśnie w mowie ciała.

