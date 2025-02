Generał Różański: Stany Zjednoczone pozostają naszym sojusznikiem

„Super Express”: - Według sondażu, ponad 44 proc. Polaków obawia się tego, że wojska amerykańskie zostaną wycofane z Europy i co za tym idzie z Polski. Z kolei 48 proc. takich obaw nie ma. W której grupie pan się znajduje?

Gen. Mirosław Różański: - Uważam, że wojska amerykańskie nie zostaną wycofane. One nie są w Polsce w jakiejś imponującej ilości. To jest 8 tysięcy żołnierzy, co ostatnio zakomunikował szef departamentu obrony Stanów Zjednoczonych. Natomiast zdaję sobie sprawę, skąd jest ten niepokój. Jeżeli Trump prowadzi dyskusję z Putinem, to można przywołać pierwsze żądania Kremla – powrót do stanu sprzed 1997 r. Wtedy były negocjacje Porozumienia Paryskiego, mówiące, że nie będzie żadna infrastruktura amerykańska rozwijana na terenie byłych krajów bloku wschodniego. Jeżeli dzisiaj obserwujemy mocno zróżnicowaną komunikację administracji amerykańskiej, gdzie pojawiają się mocno różniące się informacje, to niepokój jest uzasadniony. Skoro prezydent Trump powiedział, że Putin jest człowiekiem, który dąży do pokoju, a w tym samym czasie spadają bomby na ukraińskie społeczeństwo, to pozostaje to w sprzeczności.

- Czy nadal mamy traktować Stany Zjednoczone jako sojusznika?

- Tak. Po pierwsze, mamy zawarte porozumienie między rządem polskim i amerykańskim z sierpnia 2022 r. Po drugie, Stany Zjednoczone nie są u nas obecne tylko pod względem militarnym, ale również mają zaangażowane imponujące pieniądze w swoje inwestycje. Stany Zjednoczone są udziałowcem naszego przemysłu. Będziemy też użytkownikami wielu systemów uzbrojenia amerykańskiego, co łączy nas z tym krajem. To nie jest kwestia taka, że administracja Trumpa przez cztery lata może te kierunki jakoś diametralnie zmienić. Nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości. Natomiast, od rozwiania wątpliwości, które tu poruszamy, jest dyplomacja. Od tego jest rząd, od tego jest - mam nadzieję - przyszły prezydent. Chciałbym zwrócić uwagę na niedawne spotkanie prezydenta Francji i prezydenta Stanów Zjednoczonych i komunikat, w którym USA już zmieniają narrację, jeżeli chodzi o porozumienie z Ukrainą dotyczące jej surowców. Myślę, że krytyka USA po konferencji monachijskiej jednak wpływa na ostateczne rozwiązania, jakie będą podejmowane w Waszyngtonie.

Premier Ukrainy: Wraz z USA wypracowaliśmy ostateczny wariant umowy w sprawie minerałów

- Czy pan przyklaskuje deklaracji premiera Donalda Tuska i w ogóle polskich polityków, którzy mówią, że nie wyślemy naszych żołnierzy na misję pokojową do Ukrainy?

- Jestem żołnierzem i mam trochę inne wyobrażenie. Każda taka misja musi mieć kilka akcentów. Po pierwsze musi być flaga, czyli albo to będzie pod flagą ONZ, albo pod flagą NATO, albo pod flagą Unii Europejskiej, bo Unia też już misje organizowała, przygotowując grupy bojowe UE, albo to może być też misja koalicyjna, jak nasze zaangażowanie w Iraku. Musi być pewien mecenas polityczny. Nie wyobrażam sobie, że taki kontyngent, taka misja miałaby kilka ośrodków politycznych, które by decydowały, jak należy postępować. I ostatni element, niezwykle ważny - musimy wiedzieć, jaki będzie mandat tego kontyngentu, bo to nie będą tylko żołnierze, ale całe zabezpieczenie logistyczne. I może ostatecznie być tak, że Polska stanie się hubem logistycznym. I wtedy będziemy zaangażowani w tę misję.

- Czy zapowiedź, że nie wysyłamy naszych żołnierzy na taką misję pokojową, nie spowoduje, że nasza pozycja geopolityczna, mówiąc wprost, ucierpi?

- Chciałbym być konsekwentny w tym, co mówię. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że to jest zgoda pełna, jeżeli chodzi o to, że nie wysyłamy żołnierzy. Ale tak jak zmienia się narracja w przestrzeni geopolitycznej, to myślę, że mogą też zaistnieć nowe warunki, które spowodują, że jeszcze wrócimy do dyskusji na ten temat.

