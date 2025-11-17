Generał Polko o dywersji na kolei: "To są już akty terroru. Nie mam żadnych wątpliwości, że sprawcą jest Rosja""

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-11-17 16:00

W pobliżu stacji PKP Mika wysadzono fragment torów kolejowych i zdaniem premiera Donalda Tuska nie ma już żadnych wątpliwości, że to wroga dywersja. Z kolei w Puławach gdzie w niedzielę awaryjnie hamował pociąg z setkami pasażerów na pokładzie, w jednym z wagonów doszło do wybicia szyb, najpewniej przez zerwaną trakcję. – Jestem pewny, że to sprawka Rosji. W ich interesie jest ciągłe destabilizowanie sytuacji na Zachodzie. – mówi generał Roman Polko (63 l.).

Roman Polko

i

Autor: Archiwum prywatne / Super Express Roman Polko
  • W Polsce doszło do ataku dywersyjnego na trasie kolejowej Dęblin-Warszawa, którego celem było wysadzenie pociągu.
  • W pobliżu stacji PKP Mika wysadzono fragment torów, a premier Tusk oraz służby podejrzewają, że za atakiem stoją obce służby, najprawdopodobniej rosyjskie.
  • Trwa śledztwo w sprawie zdarzenia oraz incydentu w Puławach, gdzie awaryjnie hamował pociąg – czy oba wydarzenia są ze sobą powiązane?
  • Dowiedz się więcej o szczegółach ataku i dowodach zebranych przez służby, które mają szybko wskazać sprawców.

Sprawa jest bardzo poważna

W sobotę wieczorem w miejscowości Mika pod Garwolinem rozległ się huk. Zaniepokojeni mieszkańcy zawiadomili policję, ale ta nie znalazła niczego co mogłoby budzić podejrzenia. O nieprawidłowościach w infrastrukturze kolejowej poinformował dopiero w niedzielę rano maszynista. Nie wiadomo jeszcze, czy to zdarzenie łączyć z uszkodzeniem trakcji w Puławach. Awaryjnie zatrzymany skład jeszcze w nocy został przeholowany do Lublina i badają go specjaliści. Na miejscu naprawiano wczoraj uszkodzoną trakcję. Premier nie ma póki co wątpliwości, że aktem dywersji była eksplozja na torach na Mazowszu. - Miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. Na szczęście nie doszło do tragedii, ale sprawa jest bardzo poważna – mówił Donald Tusk (68 l.). Biuro Bezpieczeństwa Narodowego „zbiera i weryfikuje informacje na temat incydentów na kolei”, a o wszystkim na bieżąco jest informowany prezydent Karol Nawrocki (42 l.).

Szybko znajdziemy sprawców

W MSWiA odbyło się spotkanie ministrów i szefów służb dotyczące obu zdarzeń. – Doszło do odpalenia ładunku wybuchowego, który uszkodził tory kolejowe. Zabezpieczono bardzo obfity materiał dowodowy. Pozwoli szybko zweryfikować sprawców tego aktu agresji. – mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński (49 l.). – Od samego początku we wszystkich czynnościach uczestniczyło ABW. Bardzo wysokie jest prawdopodobieństwo, że działo się to na zlecenie obcych służb. – mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemonia (57 l.). Generał Roman Polko nie ma najmniejszych wątpliwości, o które państwo chodzi. – W interesie Rosji jest destabilizowanie sytuacji na Zachodzie. Działania pod obcą flagą, różnego rodzaju prowokacje, zielone ludziki na Krymie, tutaj nie ma najmniejszej wątpliwości kto stoi za aktami dywersji. – mówi były dowódca GROM. - Ta wojna hybrydowa cały czas się toczy i są konkretne akty terroru, mamy flotę cieni, która prowadzi jakieś uderzenie w infrastrukturę krytyczną, mamy ataki w cyberprzestrzeni, mamy podpalenia, mamy nielegalnych migrantów, mamy jednorazowych terrorystów, mamy drony - wylicza Polko

PIECHOCIŃSKI O EGOISTACH, SZUMIE MEDIALNYM I... GRZYBACH. | Poranny Ring
QUIZ. Pamiętasz te cytaty polityków i kultowe hasła propagandy PRL?
Pytanie 1 z 10
Na początku coś prostego. Dokończy cytat: "Każdemu, kto podniesie rękę na władzę, władza tę rękę..."
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DYWERSJA
DONALD TUSK
ROSJA
GENERAŁ POLKO