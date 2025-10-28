Generał Leon Komornicki o Ukrainie: "Po wojnie będzie tylko państwem kadłubowym"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-10-28 11:05

Były zastępca szefa Sztabu Generalnego uważa, że coraz bardziej realne jest zawarcie pokoju za naszą wschodnią granicą. Gen. Leon Komornicki podkreśla, że Ukraina będzie państwem dużo słabszym niż przed wybuchem wojny. - To będzie państwo kadłubowe. Pozbędzie się ostatecznie Krymu i Donbasu i części Zaporoża, może Chersończyzny - mówi były wojskowy w "Sednie Sprawy"

Sedno Sprawy L.KOMORNICKI: UKRAINA BĘDZIE PAŃSTWEM KADŁUBOWYM
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SEDNO SPRAWY
UKRAINA
WOJNA
ROSJA