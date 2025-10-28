Generał Leon Komornicki o Ukrainie: "Po wojnie będzie tylko państwem kadłubowym"

Były zastępca szefa Sztabu Generalnego uważa, że coraz bardziej realne jest zawarcie pokoju za naszą wschodnią granicą. Gen. Leon Komornicki podkreśla, że Ukraina będzie państwem dużo słabszym niż przed wybuchem wojny. - To będzie państwo kadłubowe. Pozbędzie się ostatecznie Krymu i Donbasu i części Zaporoża, może Chersończyzny - mówi były wojskowy w "Sednie Sprawy"