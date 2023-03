Emerytowany wojskowy udostępnił w sobotę (11 marca) rano na Twitterze zdjęcie ze szpitala. "Serducho znowu upomniało się o swoje prawa" - napisał gen. Stanisław Koziej. Na fotografii widać go leżącego na szpitalnym łóżku. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Zdrowia, Generale" - napisał senator Marcin Bosacki. "Dużo zdrowia" - dodał poseł Tomasz Trela. Szybkiego powrotu do zdrowia życzył generałowi także poseł Andrzej Rozenek: - Zdrowia! Panie Generale, proszę szybko wracać do pełnych sił! Potrzebujemy Pana! - skomentował polityk. Gen. Stanisław Koziej był wiceministrem obrony za rządów Prawa i Sprawiedliwości od listopada 2005 do sierpnia 2006 roku. Od 13 kwietnia 2010 roku pełnił funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Bronisławie Komorowskim. Aktualnie generał Koziej jest częstym komentatorem w mediach jeśli poruszany jest temat wojny na Ukrainie.

Serducho znowu upomniało się o swoje prawa. pic.twitter.com/7RgHtvEhlW— Stanisław Koziej (@SKoziej) March 11, 2023

