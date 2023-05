Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Express Biedrzyckiej 15.05.2023

Gen. Różański: Gdyby Błaszczak miał honor, to podałby się do dymisji

Mamy impas między MON a armią. To niedopuszczalne - ocenił w programie "Express Biedrzyckiej" gen. Mirosław Różański. - Prezydent powinien jednoznacznie rozstrzygnąć ten konflikt - wskazał. - To, co zrobił Błaszczak, to skandal - podkreślił generał. - Gdyby minister Błaszczak miał honor, to podałby się do dymisji - dodał gość Kamili Biedrzyckiej.