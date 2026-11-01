Gen. Mirosław Różański przegrał walkę w chorobą. Spoczywa w nietypowym grobie

W poniedziałek, 24 sierpnia 2026 roku, do publicznej wiadomości podano smutną informację o śmierci generała Mirosława Różańskiego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich wojskowych ostatnich dekad zmarł w wieku 63 lat. Jako pierwszy wiadomość tę przekazał senator Grzegorz Fedorowicz, przewodniczący klubu Nowa Polska-Centrum. Potwierdzenie nadeszło również od marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Kariera wojskowa i aktywność społeczna

Mirosław Różański przez wiele lat poświęcał się służbie w Wojsku Polskim. W latach 2015–2017 pełnił funkcję Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, odpowiadając za kluczowe aspekty funkcjonowania polskiej armii. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej nie zaprzestał aktywności publicznej. Pozostał zaangażowany w debatę dotyczącą bezpieczeństwa i obronności kraju, zakładając Fundację Stratpoints, która zajmuje się analizami strategicznymi.

W 2023 roku generał Różański wkroczył na scenę polityczną, z sukcesem zdobywając mandat senatora. W Senacie XI kadencji objął przewodnictwo Komisji Obrony Narodowej, kontynuując swoją misję na rzecz bezpieczeństwa państwa. Początkowo związany z formacjami Polska 2050 i Trzecia Droga, w 2026 roku dołączył do klubu parlamentarnego Nowa Polska-Centrum.

Walka z chorobą

Generał Mirosław Różański zmarł po walce z podstępnym nowotworem. Kilka miesięcy przed śmiercią zdecydował się publicznie opowiedzieć o swoich zmaganiach ze szpiczakiem, czyli nowotworem krwi.

- Osoby mocno aktywne, zarówno zawodowo, jak i poza pracą, a taką byłem osobą zwykle nie o tym nie myślą. Uważałem, że jestem wręcz nieśmiertelny choroby mnie się nie imały, nigdy nie zwracałem na to uwagi. Gdy pojawiła się diagnoza, świat zadrżał w mojej wyobraźni. Pamiętam to do dziś. [...] nigdy nie myślałem, że mnie to dotknie, że stanę się częścią tego środowiska, tej – użyję tego określenia – rodziny osób, które muszą zmagać się z nowotworem krwi - mówił w rozmowie z portalem NewsMed.

Początkowo traktował chorobę jako sprawę osobistą, jednak z czasem zmienił swoje podejście, widząc w publicznym wyznaniu możliwość wspierania innych.

- Uważam, że osoby aktywne zawodowo, jak ja, parlamentarzysta, powinny mówić o tym wprost, że można być chorym i dalej być aktywnym, można starać się dzielić swoją wiedzą, pomocą. Staram się tak robić - wyjaśnił, podkreślając znaczenie otwartości.

Pogrzeb gen. Różańskiego

Śmierć generała Mirosława Różańskiego spotkała się z szerokim odzewem wśród czołowych postaci polskiej polityki. Premier Donald Tusk pożegnał go słowami: „Żołnierz, dowódca i senator”. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska na portalu X napisała: „Po ciężkiej chorobie zmarł gen. Mirosław Różański, Senator XI kadencji, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy głębokiego współczucia.” Hołd zmarłemu złożyli również m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski, Szymon Hołownia i Tomasz Siemoniak. Uroczystości pogrzebowe generała Mirosława Różańskiego odbyły się w piątek, 28 sierpnia, w Międzyrzeczu. W trakcie ostatniego pożegnania, głos zabrał m.in. szef Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Grób gen. Różańskiego

Grób generała Mirosława Różańskiego zdecydowanie wyróżnia się na tle innych. Zamiast tradycyjnego, ustawionego pionowo nagrobka, płyta z czarnego kamienia jest ustawiona poziomo, z lekkim nachyleniem. Na niej widać spory krzyż, imię i nazwisko zmarłego, jego datę urodzin i śmierci oraz wyliczenie wielu zasług:

General broni doktor Mirosław RóżańskiZasłużony żołnierz rzeczpospolitej PolskiejKawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia PolskiWeteran działań poza granicami państwaDowódca Generalny Rodzajów Sił ZbrojnychSenator RP XI kadencji

Złote litery na ciemnym tle są bardzo wyraźne i eleganckie. Grób gen Różańskiego otaczają głównie proste, ale efektowne znicze w kształcie kwadratu. Nie brakuje także patriotycznych, biało-czerwonych elementów w postaci wstążek przyczepionych do niektórych zniczy.

W naszej galerii zobaczysz grób gen. Mirosława Różańskiego:

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