Dwa imiona, osiem lat między pogrzebami. Synowie Lecha Wałęsy spoczywają razem

Lech Wałęsa przeżył podwójną tragedię, żegnając dwóch synów, Przemysława i Sławomira, którzy spoczęli razem w Gdańsku.

Bracia Wałęsowie zostali pochowani w kolumbarium na cmentarzu Srebrzysko, a ich pogrzeby dzieliło aż osiem lat.

Zobacz unikalne zdjęcia miejsca ich spoczynku i poznaj wzruszającą historię pożegnań, które naznaczyły rodzinę byłego prezydenta.

Krzyż i napis „Ave Maria”. Tak wygląda miejsce spoczynku braci

Tablica upamiętniająca synów Lecha Wałęsy ma czerwono-brązowy kolor i jasne litery. Nad imionami braci umieszczono krzyż, a pod datami ich życia napis „AVE MARIA”. Płyta jest wkomponowana w ścianę kolumbarium, pomiędzy tablice innych zmarłych. U jej podnóża, we wspólnej przestrzeni przed niszami, stoją liczne znicze, doniczki z wrzosami i chryzantemami oraz kwiatowe kompozycje. Między nimi widać opadłe jesienne liście.

Dwa imiona na tablicy przypominają o dwóch stratach w rodzinie Lecha i Danuty Wałęsów. Przemysław zmarł w styczniu 2017 roku. Sławomira bliscy pożegnali w maju 2025 roku. Urny z ich prochami złożono w kolumbarium na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. Wspólne miejsce pochówku opisywał „Super Express” również w maju 2026 roku. wiadomości, polityka, sport

Gdzie pochowano synów Lecha Wałęsy?

Przemysław i Sławomir Wałęsowie spoczywają na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Ich prochy umieszczono w kolumbarium, czyli budowli z niszami przeznaczonymi na urny. Miejsce pochówku oznacza tablica z imionami i nazwiskiem obu braci.

Srebrzysko znajduje się w dzielnicy Wrzeszcz Górny. Nekropolię otwarto w 1924 roku. Jej teren rozciąga się na stokach doliny w sąsiedztwie Potoku Strzyża. Historię cmentarza oraz jego plan udostępnia oficjalny portal Gdańska.

Przemysław Wałęsa zmarł w 2017 roku

Przemysław Wałęsa zmarł 8 stycznia 2017 roku w swoim mieszkaniu w Gdańsku. Jego pogrzeb odbył się 13 stycznia. Uczestniczyli w nim rodzice, rodzeństwo i pozostali bliscy.

Po mszy żałobnicy towarzyszyli urnie z prochami zmarłego w drodze na miejsce pochówku. Jak relacjonował wówczas „Super Express”, podczas uroczystości padał gęsty śnieg. Przy tablicy pozostawiono wieńce od rodziców i rodzeństwa. Przemysław osierocił dwóch synów.

Sławomir Wałęsa spoczął przy bracie osiem lat później

Wiosną 2025 roku rodzina Wałęsów ponownie przeżywała żałobę. 30 kwietnia w mieszkaniu w Toruniu odnaleziono ciało Sławomira Wałęsy. Jego pogrzeb odbył się 9 maja na gdańskim Srebrzysku.

Urnę złożono przy miejscu spoczynku Przemysława. W uroczystości uczestniczyli Lech i Danuta Wałęsowie. „Super Express” informował w przeszlości, że były prezydent ze wzruszeniem żegnał syna, a podczas przemówienia duchowny pomagał mu, podtrzymując mikrofon.

Wspólna tablica upamiętnia obu braci

Na tablicy znajdują się imiona Przemysława i Sławomira Wałęsów oraz lata ich życia: 1974–2017 i 1972–2025. Informacje te odnotowano w relacji z pogrzebu starszego z braci.

Osoby planujące odwiedziny na gdańskich nekropoliach mogą skorzystać z internetowej wyszukiwarki pochowanych. Serwis pozwala szukać po nazwisku, a wyniki zawęzić między innymi do konkretnego cmentarza.