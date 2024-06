Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gen. Komornicki o żołnierza na granicy. Mówi o paralizatorze

Gen. Leon Komornicki, były zastępca Szefa Sztabu Generalnego w "Sednie sprawy" komentował :- W czasie zagrożenia używa się też innych środków przymusu, chociażby dlaczego żołnierze nie są wyposażeni w tejzery, chociażby paralizatory, które pozwoliłyby w dużej mierze też to użyć bez jakiejkolwiek obawy, że mogą kogoś pozbawić życia czy ciężko zranić. W obronie w bezpośrednim kontakcie ten żołnierz, który chociażby został zraniony nożem, śmiertelnie to jeżeli by miał paralizator, to w mojej ocenie nie doszłoby do takiej sytuacji.