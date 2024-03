Gen. Bieniek: Potencjał NATO zmiażdżyłby Putina

Super Express: Czy wizyta premiera i prezydenta w Waszyngtonie jest sukcesem z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, obronności i wstępnie zawartych umów?

Gen. Mieczysław Bieniek: Jedni mówią, że była symboliczna, drudzy że historyczna… Amerykanie twierdzą, że była historyczna. Wiadomo, że oni wiedzą, że u nas władza wykonawcza leży w rękach premiera, a prezydent jest nominalnie Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. Natomiast podkreślenie po raz kolejny znaczenia art. 5 jest ważne, szczególnie w obliczu tego, że NATO będzie miało wkrótce 75 lat. Pamiętamy jak ogromną solidarność sojuszniczą pokazaliśmy po atakach na World Trade Center 11 września 2001r., a teraz nasz nieobliczalny sąsiad prowadzi już dwa lata agresywną wojnę na Ukrainie. Kraje bałtyckie i Polska, jako kraj frontowy, mają więc prawo być zaniepokojone. Dlatego cały czas podkreślamy, że plany regionalne, art. 5, 4 i 3 to nie są puste artykuły, tylko takie, które są wypełnione treścią. A ona to ćwiczenia, interoperacyjność, wzmacnianie naszej obronności i nawoływanie do tego aby inne państwa przeznaczyły na nią te 2 proc. PKB.

- 2 mld dolarów pożyczki na zakup uzbrojenia to dużo?

- To dużo, zwłaszcza, że mamy bardzo duże zobowiązania zakupowe. Systemy Himars, samoloty F-35, amunicja do tych systemów, szkolenie, pakiet logistyczny, to dużo. Kiedyś to oczywiście trzeba będzie spłacić, ale w sytuacji, w której się znajdujemy bezpieczeństwo jest najważniejsze. Byłem na kilku wojnach i widziałem co się dzieje w tamtejszych społeczeństwach. Nie ma nic ważniejszego nad bezpieczeństwo. Te lecące bomby, rakiety, śmierć, ból i męczeństwo tych ludzi to jest coś okropnego. Nigdy do tego nie możemy dopuścić. (…)

- Mamy także ofertę na zakup 96 śmigłowców Apache…

- ...i to jest bardzo duże wzmocnienie. To są śmigłowce uderzeniowe wspierające działanie wojsk lądowych i jeśli zostaną dostarczone polskim Siłom Zbrojnym to będzie to bardzo odstraszające wsparcie, które jedną salwą jest w stanie zniszczyć 6-8 czołgów. Nie ma lepszego śmigłowca uderzeniowego na świecie. (…)

- Czy druga kadencja Donalda Trumpa i jego podejście do Ukrainy oznaczają rychłą wojnę Putina z NATO?

- Mamy już 5-letnie doświadczenia z Trumpem, on wtedy obiecywał, że spali Koreę Północną, mówił o użyciu broni jądrowej, mówił że bardziej wierzy agentom FSB niż swoim własnym służbom… on mówi dużo rzeczy. Warto pamiętać, że Stany Zjednoczone wchodziły do Europy dwukrotnie, podczas I i II wojny światowej, i Europy nie opuszczą, bo to jest żywotny interes USA, a sam prezydent nie może sobie jednoosobowo wypowiedzieć jakiegoś paktu.

- Sądzi pan, że Władimir Putin nadal boi się NATO?

- Sądzę, że u niego są jeszcze resztki racjonalności i zdaje sobie sprawę, że PKB Rosji jest 20-krotnie mniejsze od PKB państw europejskich. Skoro on, niby druga armia świata, nie może się przez dwa lata uporać z 22. armią świata, to zdaje sobie sprawę, że uruchomiony potencjał NATO w aspekcie konwencjonalnym zmiażdżyłby Federację Rosyjską.

- Co pan powie naszym czytelnikom, którzy pewnie z obawą zadają sobie pytanie czy, a jeśli tak to kiedy, w Polsce wybuchnie wojna?

- Wojnę to my już mamy, hybrydową i podprogową.

- Wie pan o co pytam.

- Wojnę konwencjonalną wykluczam. W najbliższych latach wykluczam wojnę konwencjonalną. Mogą się zdarzać jakieś naruszenia przestrzeni powietrznej, jakieś incydenty graniczne, ale wojnę wykluczam. (…) Musimy jednak przygotować powszechny system obronności, także ten militarny, do pełnej odporności. Musimy liczyć nie tylko na siły wsparcia, ale także przygotować nasz własny system w taki sposób, aby raził przeciwnika zanim jeszcze wejdzie na nasze terytorium. (…)

Rozmawiała Kamila Biedrzycka