Gawryluk na prezydenta? Burza w Polsacie, dziennikarze są na nią wściekli!

Czy Dorota Gawryluk naprawdę wystartuje w wyborach prezydenckich? Choć jeszcze tego nie potwierdziła, to źródła Wirtualnej Polski twierdzą, że w ostatnim czasie wykonała ona bardzo istotny ruch w kontekście owego startu, zostając prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska". To nowa nazwa organizacji powołanej przez twórcę Polsatu. Dziennikarka to już więc nie tylko prowadząca program "Lepsza Polska", który jest intensywnie promowany plakatami przypominającymi billboardy wyborcze, lecz również prezesem "Stowarzyszenia Lepsza Polska". Chce ono od teraz nie tylko chronić przed zanieczyszczeniami i promować transformację energetyczną, ale również za cel stawia sobie m.in. "budowanie społeczeństwa obywatelskiego" (WIĘCEJ: Dorota Gawryluk naprawdę wystartuje w wyborach prezydenckich?! Wykonała właśnie ważny ruch!).

Tymczasem, jak czytamy, "w Polsat News rośnie niezadowolenie reporterów, prezenterów, wydawców, producentów wobec postawy Doroty Gawryluk, która nie chce jednoznacznie zaprzeczyć, że nie będzie startowała w wyborach prezydenckich w 2025 roku". Według rozmówców WP, czują się oni sfrustrowani, a w stacji udaje się, że "problem nie istnieje". Mowa także o "cichym przyzwoleniu władz stacji na prowadzenie gry, która napędza spekulacje". – Dziennikarz może odpowiedzieć tylko w jeden sposób: nie, nie startuję w wyborach prezydenckich i w ogóle o tym nie myślę, nie rozważam, nie ma takiego tematu. Moim zdaniem każda inna odpowiedź wyklucza pracę dziennikarza i szkodzi całej stacji – mówił jeden z pracowników.

- Problem w tym, że to zapewne nie jest pomysł samej Doroty Gawryluk, a Zygmunta Solorza-Żaka i jego najbliższego otoczenia - mówiło źródło portalu dodając, że dla coraz większej grupy osób taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. - Poważnie rozważam zmianę pracy, pytam nawet o oferty i wiem, że kilka osób też się nad tym zastanawia. W tym nawet twarze stacji. Polsat może czekać kolejna fala odejść i rewolucja - przekonywał inny pracownik.

