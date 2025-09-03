Gabinet Owalny. Tam najważniejszy polityk świata przyjmuje gości. To biuro Donalda Trumpa

To biuro prezydenta USA, obecnie Donalda Trumpa.

Najbardziej rozpoznawalne miejsce w Białym Domu, symbol amerykańskiej władzy.

Tu zapadają decyzje o losach świata, od II wojny światowej po współczesne kryzysy.

Spotkania z liderami i gośćmi – to tam prezydent USA wita przywódców innych państw.

Biurko Resolute Desk, podarowane w XIX wieku przez królową Wiktorię, używane do dziś.

Wystrój zmienia się z każdym prezydentem, ale prestiż miejsca pozostaje niezmienny.

Zdjęcia z Gabinetu Owalnego zawsze obiegają światowe media.

Gabinet Owalny – biuro prezydenta USA

Gabinet Owalny mieści się w Zachodnim Skrzydle Białego Domu w Waszyngtonie. To oficjalne miejsce pracy prezydenta USA, czyli, jak podkreślają eksperci, najważniejszego polityka na świecie. Tu odbywają się rozmowy bilateralne, narady sztabu oraz spotkania z gośćmi zza oceanu.

Donald Trump w sercu Białego Domu

Afera o to, kto na lotnisku witał Nawrockiego. Sikorski nie wytrzymał: "Włącz prawdę"!

Po powrocie do Białego Domu Donald Trump ponownie zasiadł przy legendarnym biurku Resolute Desk. To właśnie w Gabinecie Owalnym spotyka się teraz z liderami innych państw, w tym z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Zdjęcia z tych spotkań natychmiast obiegają media na całym świecie, bo nic nie ma większej symboliki niż uścisk dłoni z amerykańskim prezydentem na tle flag w Gabinecie Owalnym.

Skąd owalny kształt?

Owalna forma gabinetu nie jest przypadkowa. Ten kształt miał sprzyjać rozmowom i równemu ustawieniu uczestników spotkań. Prezydent William Howard Taft zdecydował o takiej przebudowie w 1909 roku, nadając miejscu charakter, który do dziś przyciąga uwagę.

Miejsce wielkich decyzji

Gabinet Owalny to nie tylko biuro, to centrum decyzji globalnych. Franklin D. Roosevelt ustalał tu strategię podczas II wojny światowej, John F. Kennedy rozważał reakcję na kryzys kubański, a Barack Obama dowodził akcją przeciwko Osamie bin Ladenowi. Teraz to Donald Trump podejmuje w nim decyzje dotyczące NATO, wojny w Ukrainie czy stosunków z Chinami.

Wystrój zmienia się z każdym prezydentem

Każdy przywódca urządzający Gabinet Owalny wybiera własny wystrój. Zmieniane są dywany, zasłony i obrazy, by oddać charakter urzędującego prezydenta. Niezmienne pozostaje jednak Resolute Desk, biurko podarowane w XIX wieku przez królową Wiktorię, które stało się symbolem amerykańskiej władzy.

Najbardziej rozpoznawalne biuro na świecie

Gabinet Owalny łączy w sobie prestiż i symbolikę. To tu Donald Trump, obecnie najważniejszy polityk na świecie, przyjmuje swoich gości i podejmuje decyzje, które wpływają na losy całej planety.

express Biedrzyckiej 03.09.2025 wstęp Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.