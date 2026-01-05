Fogiel bez ogródek o "końcu PiS": "Uzbierałaby się pokaźna suma"

Radosław Fogiel z PiS ironicznie komentuje powtarzające się od 25 lat przepowiednie o końcu jego partii.

Polityk PiS wskazuje na problem fikcyjnych umów cywilnoprawnych i potrzebę wzmocnienia roli Państwowej Inspekcji Pracy.

Fogiel ostro atakuje Sławomira Mentzena i Konfederację, zarzucając im "zakamuflowaną obronę komunistycznego dyktatora".

Koniec PiS wieszczony od 25 lat?

Radosław Fogiel z przekąsem skomentował ciągłe prognozy o upadku Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził, że gdyby dostawał pieniądze za każdym razem, gdy ktoś wieszczy koniec jego partii, to przez 25 lat jej istnienia uzbierałaby się pokaźna suma. Ta wypowiedź jest jasnym sygnałem, że PiS nie zamierza akceptować narracji o politycznym schyłku, traktując ją jako stały element politycznego sporu.

– Gdybym dostawał parę złotych za każdym razem, jak ktoś wieszczy koniec Prawa i Sprawiedliwości, to uzbierałaby się pokaźna suma przez te 25 lat istnienia naszej partii, bo to pod względem rok jubileuszowy – powiedział Radosław Fogiel w programie „Polityczne Graffiti” na antenie Polityczne Graffiti.

Fikcyjne etaty a rola pip

Polityk PiS poruszył również problem umów cywilnoprawnych, które, jego zdaniem, często stanowią fikcję prawną, maskującą faktyczne zatrudnienie na etacie. Fogiel ocenił, że Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć możliwość nie tylko piętnowania, ale i zajmowania się takimi oczywistymi fikcjami. Podkreślił, że jeśli pracownik regularnie przychodzi w to samo miejsce, korzysta z narzędzi pracodawcy i wykonuje obowiązki przez długi czas, to w rzeczywistości mamy do czynienia z etatem, a nie zleceniem. W tym kontekście wskazał na potrzebę wzmocnienia kompetencji PIP.

- Uważam, choć być może nie wszyscy się z tym zgadzają, że Państwowa Inspekcja Pracy powinna mieć możliwość nie tylko piętnowania, ale zajmowania się takimi oczywistymi fikcjami prawnymi. Jeżeli ktoś przychodzi regularnie w to samo miejsce, wszystkie niezbędne środki dostarcza mu pracodawca, zleceniodawca i pracuje tam miesiąc po miesiącu, rok po roku no to jest to de facto etat ukryty - ocenił Fogiel.

Ostry atak na Mentzena. „Zakamuflowana obrona dyktatora”

Najbardziej wybuchowy politycznie fragment rozmowy dotyczył Konfederacji i jej lidera. Fogiel zauważył tendencję, że zarówno wśród lewicy, jak i, co zaskakujące, wśród części polityków Konfederacji, takich jak Sławomir Mentzen, pojawiają się podobne narracje. Polityk PiS zarzucił Mentzenowi i jego środowisku „zakamuflowaną obronę komunistycznego dyktatora” oraz próbę zrównywania działań Stanów Zjednoczonych z agresywną polityką Rosji. W jego ocenie w tym obszarze lewica i Nowa Nadzieja spotykają się w zaskakująco bliskim punkcie, co, jak sugerował, powinno budzić niepokój wyborców.

- Obserwuje taką tendencję i wśród lewicy i skrajnej lewicy i co zaskakujące wśród części polityków Konfederacji jak Sławomir Mentzen. Tutaj lewica z Nową Nadzieją są bardzo blisko, takiego trochę zakamuflowanej obrony komunistycznego dyktatora z jednej strony, a z drugiej strony próby desperackiej zrównania działań Stanów Zjednoczonych z takimi krajami jak Rosja - mówił Fogiel.

Ofensywa PiS?

Występ Radosława Fogla w „Politycznym Graffiti” był wyraźnym sygnałem ofensywy Prawa i Sprawiedliwości. Partia broni swojej pozycji, przedstawia postulaty zmian na rynku pracy i przeprowadza frontalny atak na Konfederację.

