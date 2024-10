Felieton Adriana Zandberga: Jakby jutra miało nie być

Nowy rząd nic nie zrobił

Tak, to prawda - za Morawieckiego liczba osób ubogich urosła. Ale PiS-u od roku nie ma już przy władzy, a nowy rząd systemowo nie zrobił nic, żeby ten trend odwrócić. Może więc pora, zamiast rytualnej przepychanki, porozmawiać o tym, jak Polska pomaga ludziom, których nie stać na jedzenie, na czynsz i na rachunki? Pomaga niestety słabo.Dane są bezwzględne: ubóstwo się rozszerza, a państwo masę ludzi zostawia bez pomocy.

Rośnie skrajne ubóstwo w Polsce. MRPiPS chce podjęcia działań w rządzie

Drożyzna, która walnęła mocno w biedniejsze rodziny, to przedsmak tego, jak może nas czekać w przyszłości. Polska gospodarka ma za sobą wiele lat tłustych, gdy wzrost gospodarczy maskował problemy społeczne. Ale tłuste lata nie trwają wiecznie. Europejskie gospodarki radzą sobie średnio, co odbije się także na nas. Mamy poważne kłopotydemograficzne - starzejemy się, coraz więcej osób będzie potrzebowało opieki. Nasze państwo nie jest na to gotowe. Przez lata wzrostu nie przygotowaliśmy się na to, że przyjdzie trudniejszy czas. Kiedy rosną pensje i nie ma bezrobocia, to nędzne zasiłki dla bezrobotnych, brak wsparcia dla ludzi, którzy tracą dochody, aż tak nie bolą. Łatwo o nich zapomnieć.

Nierówności uderzają z całą mocą

Wzrost polskiej gospodarki był imponujący, ale jego owoce dzieliliśmy nierówno. Olbrzymia część trafiała do bogatych, rosły nierówności. I znowu - to nie bolało tak bardzo, gdy przeciętny Polak czuł poprawę także w swoim portfelu. Można to było bezkarnie ignorować. Ale każdy wzrost kiedyś się kończy, a wtedy nierówności uderzają z całą mocą.

Tłuste lata powinniśmy byli wykorzystać na budowę solidnych instytucji, postawienie na nogi pomocy społecznej, budowę sieci zabezpieczenia na gorszy czas. Władze tego nie robiły. Teraz kolejny rząd zachowuje się jak niezbyt mądra wiewiórka, która zwleka ze zbieraniem zapasów na zimę, bo myśli, że lato nigdy się nie skończy. Kiedy pogoda się zmieni, będzie za późno, by się przygotować.

