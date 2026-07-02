Fatalny początek lipca dla Ziobry! Ta decyzja uderza też w jego żonę

Radosław Sikorski o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie poinformował na platformie X. - Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą - napisał minister spraw zagranicznych.
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Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział PAP, że w obecnej sytuacji resort dyplomacji będzie wspierał dalsze działania ministerstwa sprawiedliwości, jakie podejmie w sprawie.
Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek pytany zatem przez PAP o dalsze kroki w sprawie, podkreślił, że ministerstwo sprawiedliwości analizuje sytuację. - Wykorzystamy wszystkie prawne sposoby by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem - zadeklarował stanowczo. - Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych, z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA - dodał w swoim wpisie na platformie X.
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Przypomniał przy tym, że w środę sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. - Państwo działa - podkreślił.
Warto przypomnieć, że w środę (1 lipca 2026 roku) Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.
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