Fatalny początek lipca dla Ziobry! Ta decyzja uderza też w jego żonę

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-07-02 19:37

Lipiec nie zaczął się najlepiej dla Zbigniewa Ziobry. Jak poinformował w czwartek (2 lipca 2026 roku) wicepremier Radosław Sikorski, Węgry cofnęły status uchodźcy Zbigniewowi Ziobrze i jego małżonce Patrycji Koteckiej-Ziobro (a także Marcinowi Romanowskiemu). Jakby tego było, szef polskiego MSZ dodał, że unieważniły także ich dokumenty podróży. Na te informacje błyskawicznie zareagował m.in. minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. - Wykorzystamy wszystkie prawne sposoby by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem - zapowiedział stanowczo.

Zbigniew Ziobro w niebieskiej marynarce gestykuluje podczas rozmowy. O jego problemach prawnych przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Zieliński Marek / Super Express

Radosław Sikorski o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie poinformował na platformie X. - Otrzymałem pisemne potwierdzenie, że Węgry cofnęły status uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu, Zbigniewowi Ziobrze i Patrycji Koteckiej-Ziobro. Unieważniły także ich dokumenty podróży. Koła sprawiedliwości mielą powoli, ale mielą - napisał minister spraw zagranicznych.

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Rzecznik MSZ Maciej Wewiór powiedział PAP, że w obecnej sytuacji resort dyplomacji będzie wspierał dalsze działania ministerstwa sprawiedliwości, jakie podejmie w sprawie.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek pytany zatem przez PAP o dalsze kroki w sprawie, podkreślił, że ministerstwo sprawiedliwości analizuje sytuację. - Wykorzystamy wszystkie prawne sposoby by uciekinierzy stanęli przed polskim sądem - zadeklarował stanowczo. - Zwrócimy się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych, z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA - dodał w swoim wpisie na platformie X.

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Przypomniał przy tym, że w środę sąd potwierdził zasadność tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, podzielając argumentację prokuratury. - Państwo działa - podkreślił.

Warto przypomnieć, że w środę (1 lipca 2026 roku) Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry.

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