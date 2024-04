Fatalne wieści dla Tuska. Są jak kubeł zimnej wody!

Andrzej Duda miał lecieć do Smoleńska! Prawie nikt o tym nie wie. Powstrzymała go choroba córki

Prawie połowa Polaków za rekonstrukcją rządu

Jak wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski prawie połowa Polaków chce zmian w rządzie Donalda Tuska. Sondaż pokazuje, że aż 49,1 proc. biorących udział w badaniu odpowiedziało "tak", przy czym 21,2 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 27,9 proc. "raczej tak". Przeciwnych rekonstrukcji jest 34,9 proc. badanych ( w tym 23,2 proc. odpowiedziało "raczej nie", zaś 11,7 proc. "zdecydowanie nie"), natomiast 16 proc. badanych nie ma zdania.

W rozmowie z Wp.pl ekspert z Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Maciej Drzonek ocenił, że sygnałem dla władzy, iż potrzebna jest rekonstrukcja, mogły być wyniki wyborów samorządowych: - Ich wynik jest niekorzystny dla obecnie rządzących. Można zaklinać rzeczywistość, ale finalnie PiS miało blisko o 4 pkt proc. lepszy wynik w wyborach do sejmików, niż Platforma Obywatelska. Tli się ostrożne niezadowolenie w stosunku do sposobu sprawowania władzy przez obecną ekipę. Jeśli ktoś mówi "100 konkretów na 100 dni", to po 115-120 dniach przychodzi pewna refleksja wśród tych, którzy nie są "żelaznym elektoratem" Platformy Obywatelskiej, tylko zagłosowali bardziej na "nie" w stosunku do poprzedniej władzy, ponieważ przekonywały ich szumne zapowiedzi polityków PO - ocenił ekspert.

Donald Tusk o rekonstrukcji rządu

Co ciekawe, sam premier Donald Tusk po wtorkowym posiedzeniu rządu przyznał, że rekonstrukcja rządu jest bardzo możliwa, a nawet pewna: – Co do rekonstrukcji rządu, ona na pewno się zdarzy i już o tym mówiłem, że przełom wiosny i lata wydaje mi się takim stosownym momentem i będzie ona zależała wyłącznie, tylko i wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów, albo ich decyzji politycznej. Wiecie o czym mówię, są wybory do PE, pojawiają się takie sygnały, że być może niektórzy z ministrów będą chcieli wzmocnić te listy i kandydować do PE – powiedział otwarcie premier Donald Tusk na konferencji prasowej w KPRM.

