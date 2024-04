Tusk rozlicza po wyborach i ostro mobilizuje do działania: "Do roboty!"

CBA weszło z kontrolą do MSZ! W tle sprawa Domu Polskiego we Lwowie

Co dalej?

Zwykle nie goni się do roboty pracowników, którzy zasuwają w pocie czoła jak mrówki, ale tych, którzy migają się przed kolejnymi zadaniami. Czyżby premier uważał zatem, że w jego armii nastąpiło rozprężenie? - Sam trochę spowodował tę sytuacje. Liczył, ze utrzyma się efekt wyborów parlamentarnych, a nie jest to takie proste. KO otrzymała sygnał, że złożenie PiS do politycznego grobu nie będzie takie proste – komentuje politolog dr Bartłomiej Biskup.

Tymczasem jeden z polityków partii Donalda Tuska tłumaczy nam, że w kampanii ewidentnie zabrakło przewodniej idei i i emocji. - W październiku mieliśmy prosty przekaz, zrozumiały dla każdego, osiem gwiazdek, teraz tego zabrakło – mówi polityk. Z kolei Leszek Miller (78 L.) uważa, że w KO jest zdecydowanie więcej powodów do radości, niż do smutku. - PO ma zdecydowanie lepszy wynik niż 6 lat temu. Energii może faktycznie było mało, szkoda , że Tusk włączył się w w kampanię dopiero kilka dni temu – analizuje były szef SLD.

Z kolei Witold Zembaczyński (44 l.) z Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że jego formacja nie może teraz zwalniać tempa. A pytany o słowa premiera, wyjaśnia. - Ta kampania była zbyt mało emocjonująca, może o to chodziło premierowi – uważa Zembaczyński. Z kolei Miller zwraca jeszcze uwagę na przywołana we wpisie premiera wieś. - Wieś ciągle głosuje na PiS. Koalicja Obywatelska może być obarczana brakiem skuteczności w hamowaniu żywności z Ukrainy – konkluduje były szef rządu.

NIŻEJ ZDJĘCIA Z WIECZORU WYBORCZEGO KO:

Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!— Donald Tusk (@donaldtusk) April 8, 2024