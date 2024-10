Fatalne wieści dla Macierewicza. Prawnicy wzięli się za dokument. „To ujrzy światło dzienne”

Raport będzie jawny

Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział, że raport, dotyczący podkomisji smoleńskiej, który przewodniczył poseł PiS Antoni Macierewicz został już skończony i zostanie ujawniony - „w ciągu najbliższych kilkunastu dni ujrzy światło dzienne". – Jesteśmy już tylko na etapie prawno-karnym. Prawnicy pracują nad tym, by wnioski z raportu przełożyć na zawiadomienia do prokuratury – powiedział Tomczyk na antenie Radia ZET.

Wiceminister zapewnił, że raport będzie jawny. – Każdy będzie mógł wyciągnąć wnioski – podkreślił. – Weryfikowaliśmy całość pracy Macierewicza z ostatnich lat, od kiedy został szefem MON, a potem szefem komisji smoleńskiej po to, by zweryfikować fakty – dodał.

Tomczyk: „Udowodnimy kłamstwo Macierewiczowi"

Cezary Tomczyk został też zapytany o to, co znajdzie się w raporcie. – Udowodnimy kłamstwo Macierewiczowi, dochodziło do oszustw. Ludzie kradli zgodnie z procedurami? Pewnie takie wypadki się zdarzą. Absolutnie jest to skandal na gigantyczną skalę. Ten raport w moim odczuciu jest porażający, będzie dostępny dla opinii publicznej, każdy będzie mógł wyciągnąć wnioski – powiedział wiceszef MON. Dokument został sporządzony w 9 miesięcy przez 20 ekspertów, głównie wojskowych, którzy wcześniej pracowali m.in. z Mariuszem Błaszczakiem.

Szef podkomisji smoleńskiej za rządów PiS Antoni Macierewicz przedstawił raport z jej prac w kwietniu 2022 r. Dokument podważał ustalenia komisji badania wypadków lotniczych Lotnictwa Państwowego. Macierewicz informował wtedy, że według ustaleń, przyczyną katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia miała być ingerencja strony rosyjskiej na samolot Tu-154M. – Głównym i bezspornym dowodem tej ingerencji był wybuch w lewym skrzydle na 100 m przed minięciem przez samolot brzozy na działce doktora Bodina nad terenem, gdzie nie było ani wysokich drzew, ani innych przeszkód mogących zagrozić samolotowi – twierdził polityk.