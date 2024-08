Wyrzucą Szydło i Macierewicza!? Nadchodzą wielkie zmiany w PiS!

Co Polacy sądzą o 35-godzinnym tygodniu pracy? Poznaliśmy ich opinie!

Antoni Macierewicz jest wiceprezesem PiS wyłącznie na papierze. Pozbawienie go stanowiska nie wiąże się z ryzykiem rozpętania wewnętrznych konfliktów i na dzisiaj wydaje się pewne. Sytuacja byłej premier jest dużo bardziej złożona - Beata Szydło może zostać zdegradowana, ale w przeciwieństwie do Macierewicza posiada w partii dość liczną grupę osób, które będą jej bronić. Politycznie słabnie, ale ciągle może być dość silna, żeby odeprzeć ten atak – słyszymy od polityka PiS. Zmian w zarządzie partii dokona Rada Polityczna. Podczas kongresu planowanego na przełom września i października zostaną zaprezentowane wszystkim działaczom.

Jeżeli dojdzie, a wydaje się to bardzo prawdopodobne, do wchłonięcia Suwerennej Polski przez Prawo i Sprawiedliwość stanowisko wiceprezesa PiS powinien otrzymać Patryk Jaki (39 l.). Gdyby z kolei przeciwnicy Beaty Szydło dopięli swego miejsce byłej premier w zarządzie może zająć była marszałek Sejmu Elżbieta Witek (67 l.). Politycy największej partii opozycyjnej, z którymi rozmawiamy, zwracają uwagę na fakt, że wszystkie plany mogą zostać zweryfikowane po 29 sierpnia. To wtedy PKW zdecyduje o sprawozdaniu finansowym PiS, a w konsekwencji o dziesiątkach milionów w ramach dotacji i subwencji z budżetu państwa.

