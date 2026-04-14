Fatalne wieści dla Karola Nawrockiego. Polacy ocenili prezydenta

Blisko 40 proc. Polaków (39 proc.) nie ufa prezydentowi Karolowi Nawrockiemu osiem miesięcy po jego zaprzysiężeniu, podczas gdy nieco ponad jedna trzecia (35,9 proc.) deklaruje zaufanie.

Znacząca część społeczeństwa, bo aż jedna czwarta (25,1 proc.), wciąż nie ma sprecyzowanej opinii na temat prezydenta ("ani ufam, ani nie ufam" – 20,9 proc., "nie wiem/trudno powiedzieć" – 4,2 proc.).

Obecne wyniki sondażu pokazują spadek zaufania do prezydenta Nawrockiego w porównaniu do wcześniejszego badania z marca, gdzie zajmował on pierwsze miejsce wśród polityków z 46,3 proc. zaufania, a brak zaufania wynosił 46,7 proc.

Zgodnie z wynikami badania zleconego przez Onet, 39 proc. respondentów negatywnie odpowiedziało na pytanie o poziom zaufania do prezydenta Karola Nawrockiego. Szczegółowe dane wskazują, że 27,1 proc. badanych "zdecydowanie nie ufa" prezydentowi, natomiast 11,9 proc. wybrało opcję "raczej nie ufam". Ponad jedna trzecia ankietowanych, dokładnie 35,9 proc., zadeklarowała zaufanie do prezydenta. W tej grupie 16,9 proc. osób "zdecydowanie ufa" Karolowi Nawrockiemu, a 19 proc. "raczej ufa".

Znacząca część społeczeństwa wciąż pozostaje niezdecydowana lub nie ma wyrobionej opinii na temat prezydenta. Opcję "ani ufam, ani nie ufam" wybrało 20,9 proc. Polaków. Dodatkowo 4,2 proc. respondentów wskazało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć", co podkreśla, że spora grupa obywateli nie ma jeszcze jednoznacznego stanowiska.

Porównanie z wcześniejszymi sondażami

Warto przypomnieć, że w sondażu przeprowadzonym w drugiej połowie marca, dotyczącym zaufania do polskich polityków, Karol Nawrocki zajął pierwsze miejsce. Wówczas 46,3 proc. badanych deklarowało zaufanie do byłego prezesa IPN (na "zdecydowanie ufam" wskazało 28,9 proc., a na "raczej ufam" - 17,4 proc.). Był to jednak spadek o 2,5 pkt proc. w porównaniu z badaniem z lutego. W marcu negatywną ocenę wystawiło Nawrockiemu 46,7 proc. ankietowanych (36,1 proc. "zdecydowanie nie ufam", 10,6 proc. "raczej nie ufam"). Drugie miejsce w tamtym rankingu zajął szef MSZ Radosław Sikorski, a trzecie premier Donald Tusk.

11

Sonda Ufasz prezydentowi Karolowi Nawrockiemu? Tak Średnio Nie Nie wiem