Fatalne wieści dla Kaczyńskiego. Polacy mówią "nie"

Wybory do Sejmu zbliżają się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że we wszystkich partiach trwa wielka mobilizacja, politycy spotykają się z wyborcami i i składają obietnice wyborcze. Najnowsze sondaże pokazują, że największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość, ale raczej nie ma szans na samodzielne rządy. Dodatkowo, po sukcesie Donalda Tuska i wielkim marszu, który odbył się 4 czerwca, największa opozycyjna partia zaczęła rosnąć w siłę. Jarosław Kaczyński postanowił więc działać i już ogłosił pierwszą decyzję - nowym szefem sztabu wyborczego został Joachim Brudziński. Na tym jednak nie koniec - coraz więcej wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński ma wrócić do rządu, by uspokoić nastroje wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Sęk jednak w tym, że takie rozwiązanie raczej nie przypadnie do gustu Polakom. A przynajmniej tak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej" oraz RMF FM.

57 procent wyborców uważa, że Jarosław Kaczyński nie powinien wracać do rządu. Z kolei 21 procent Polaków sądzi, że powrót prezesa PiS do rządu byłby dobrym rozwiązaniem.

Sondaż przygotowany przez United Surveys przeprowadzono w dniach 16-18 czerwca na próbie 1000 osób - czytamy na rmf24.pl.

