Fatalne wieści dla Dudy. Dawno nie było tak źle

Wyborcy PiS o powrocie Kaczyńskiego do rządu. Ekspert tłumaczy, co ten ruch oznacza

Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie w 2015 roku, kiedy zmierzył się z Bronisławem Komorowskim. Pięć lat później udało mu się pokonać Rafała Trzaskowskiego, dzięki czemu rozpoczął swoją drugą, ostatnią kadencję. Na dwa lat przed końcem swej prezydentury, Andrzej Duda ma jednak powód do zmartwień. Z najnowszego sondażu CBOS wynika, że 48 procent Polaków negatywnie ocenia jego pracę. Przeciwnego zdania jest 44 procent wyborców, z kolei 8 procent nie ma zdania na ten temat. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie prezydent był bardzo mocno krytykowany za podpisanie ustawy lex Tusk, która powoływała komisję do spraw zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Andrzej Duda po kilku dniach przesłał do Sejmu projekt nowelizacji, który "złagodził" przepisy. Wiele wskazuje na to - tak wynika z nieoficjalnych informacji - że prezydent zmienił zdanie po naciskach Amerykanów.

