Fatalne wieści dla Donalda Tuska! Tego się nie spodziewał

Większość Polaków negatywnie ocenia działalność rządu i jest niezadowolonych z Donalda Tuska jako premiera.

Poparcie dla rządu spadło, natomiast liczba osób niepopierających wzrosła do 42 procent, co oznacza, że większość ankietowanych nie popiera obecnego gabinetu.

Ponad połowa Polaków uważa, że działania rządu nie stwarzają szans na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju, co jest wzrostem o 3 pp w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Aktualne dane CBOS pokazują, że poparcie dla rządu deklaruje 33 procent ankietowanych, co oznacza spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu z kwietniem. Jednocześnie wzrosła liczba osób niepopierających gabinetu do 42 procent (wzrost o 3 punkty procentowe). Neutralne stanowisko wobec rządzących zajmuje 21 procent respondentów (spadek o 1 punkt procentowy), natomiast 4 procent badanych nie ma w tej kwestii sprecyzowanego zdania.

Negatywna ocena działalności gabinetu

Ponad połowa Polaków, bo aż 51 procent, negatywnie ocenia dotychczasowe działania rządu. To wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do poprzedniego miesiąca. Pozytywną opinię wyraża 35 procent respondentów, co stanowi spadek o 5 punktów procentowych. 14 procent badanych nie potrafiło wyrazić jednoznacznej opinii.

Podobnie przedstawiają się oceny dotyczące perspektyw gospodarczych. 51 procent ankietowanych uważa, że działania rządu nie stwarzają szans na poprawę sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost o 3 punkty procentowe). Odmiennego zdania jest 35 procent badanych (spadek o 4 punkty procentowe), a 14 procent nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Ocena Donalda Tuska

Sam Donald Tusk również zmaga się z rosnącym niezadowoleniem. 52 procent respondentów deklaruje niezadowolenie z faktu, że to on stoi na czele rządu, co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe. Zadowolenie wyraża 35 procent badanych (spadek o 2 punkty procentowe). Brak sprecyzowanej opinii w tej kwestii zgłosiło 12 procent ankietowanych. To fatalna wiadomość dla szefa rządu, który zapewne stara się walczyć o przychylne opinie wśród Polaków.

W podsumowaniu badania CBOS zauważa, że po krótkotrwałej poprawie w kwietniu, obecnie obserwujemy wyraźny spadek notowań rządu. Sondażownia podkreśla: "po kwietniowej poprawie obecnie mamy do czynienia ze spadkiem notowań rządu". Dodano również, że "Pogorszenie dotyczy zarówno uogólnionego stosunku do rządu, jak i wyników jego działalności oraz perspektyw gospodarczych. Zmniejszył się także poziom zadowolenia z osoby premiera".

