Fatalne wieści dla Donalda Tuska! Nie tak maiło być…

Donald Tusk zapewne liczy, że posłowie KO robią dobre wrażenie na licznych internautach oglądających posiedzenia Sejmu. Do tej pory mieli okazję wypowiadać się między innymi na temat refundacji in vitro przez państwo w bardzo emocjonalnych wystąpieniach. Jak się jednak okazuje, chyba nie wszystkim ich działalność przypadła do gustu…

W najnowszym sondażu United Surveys przeprowadzonym dla WP zapytano Polaków, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory odbyły się teraz. Najwięcej głosów, bo 31,3 proc., zdobyło PiS. To o 1,9 pkt. proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Drugie miejsce należy do KO, które wskazało 26,7 proc. respondentów. To oznacza spadek o 3.7 pkt. proc. niż w poprzednim badaniu. Takie informacje z pewnością nie ucieszą Donalda Tuska, który zapewne chciałby, aby te notowania rosły.

Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc., zaliczając spadek o 1,7 pkt. proc. Lewica natomiast zyskała 1,9 pkt. proc. i osiągnęła wynik rzędu 10,4 proc. Podobnie Konfederacja. Głos na to ugrupowanie zadeklarowało 9,1 proc. Polaków czyli o 3,1 pkt. proc. więcej niż poprzednio.2,2, proc. osób wybrałoby inną partią, a 5,9 proc. nie wiedziało, na kogo chciałoby oddać głos.

Frekwencja z kolei byłaby niższa niż 15 października. Swój udział w wyborach zadeklarowało 63,8 proc. badanych.

W naszej galerii możesz zobaczyć, jak mieszka Donald Tusk:

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej