Wybory samorządowe coraz bliżej. Wydawało się, że środowisko rządzących od kilku miesięcy jest na fali wznoszącej i KO z premierem Donaldem Tuskiem na czele nie ma obaw do zmartwień. Tymczasem kilka dni temu z sondażu poparcia partii politycznych wynikło, że gdyby wybory do Sejmu odbyły się teraz, to na więcej głosów może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Jakby tego było mało, w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski przed wyborami samorządowymi, to znów PiS wyprzedza KO w walce o sejmiki wojewódzkie.

PiS przed KO, ale to Trzecia Droga ma największy kłopot

Na pytanie: "Na który z komitetów zamierza Pan/Pani głosować w wyborach do sejmiku wojewódzkiego?", wyborcy odpowiedzieli następująco: pierwsze miejsce zajął komitet Prawa i Sprawiedliwości, postawiło na niego 29,8 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 28,1 proc. głosujących. Natomiast na trzeciej pozycji Konfederacja z wynikiem 8,5 proc., dopiero za nią znalazła się Trzecia Droga, co jest zaskoczeniem. Na Trzecią Drogę chce głosować 7,9 proc. Skąd taki wynik Trzeciej Drogi, która do tej pory dobrze radziła sobie w sondażach? Pytany przez wp.pl socjolog prof. Andrzej Rychard, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia: - W wyborach samorządowych być może zaczyna się proces odchodzenia wyborców od Trzeciej Drogi. Może to być spowodowane przez ruchy Trzeciej Drogi w sprawie aborcji. Ale wybory lokalne mają swoją specyfikę i trudno interpretować wyniki badania prowadzonego w skali ogólnopolskiej - zaznacza ekspert.

CZYTAJ: Kto wygra wybory samorządowe? Nowy sondaż pokazuje, że walka będzie do ostatniego głosu! Sensacyjne wyniki

NIŻEJ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE, JAK TUSK ROZWIESZA PLAKATY PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI

Sonda Weźmiesz udział w wyborach samorządowych 2024? Tak Nie Jeszcze nie wiem